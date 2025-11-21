  • Megjelenítés
Ukrajnai béketerv: befutott a Kreml reakciója – Mégsem amerikai-orosz projektről van szó?
Globál

Ukrajnai béketerv: befutott a Kreml reakciója – Mégsem amerikai-orosz projektről van szó?

Portfolio
Az Egyesült Államok nem egyeztetett Oroszországgal érdemben az ukrajnai háború rendezésére vonatkozó 28 pontos tervről - állította Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint.

Nem, hivatalosan semmit sem kaptunk. Látunk bizonyos új elemeket, de hivatalos formában nem érkezett hozzánk semmi. És ezekről a pontokról érdemi egyeztetés sem történt

- mondta Peszkov arra a kérdésre, hogy Oroszország részt vett-e a kezdeményezés kidolgozásában.

Ez a nyilatkozat látszólag szembemegy a brit Telegraph más nyugati médiumok értesüléseivel, miszerint a tervezetet egy múlt havi egyeztetésen, Miamiban ötlötte ki Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, valamint Kirill Dmitrijev orosz elnöki tanácsadó. 

Az MTI szerint a szóvivő korábban azt nyilatkozta az orosz Life hírportálnak:

Még több Globál

Történelmi ajánlat érkezett: olyan haditechnológiát kínál fel Moszkva a feltörekvő nagyhatalomnak, amilyet még soha senki

Európa visszadobta Donald Trump béketervét, súlyos nyomás alatt Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

Háborognak az oroszok a béketerv miatt: most már ukrán inváziótól rettegnek – „Ekkora sereggel simán megtámadnak minket!”

Oroszországot nem értesítették arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hajlandó lenne tárgyalni az amerikai konfliktusmegoldási tervről.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszivárgott Donald Trump oroszokkal tárgyalt új béketerve, harapófogóba került Zelenszkij - Híreink az orosz-ukrán frontról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Azonnal megütötték a forintot, ahogy bejelentették az MNB-alelnök távozását
Megkapta Zelenszkij a béketervet, karnyújtásnyira került a konfliktus vége - Oroszország megnyerte a háborút?
Megjött a legfrissebb hótérkép: mutatjuk, hol lesz holnap havazás Magyarországon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility