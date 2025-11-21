Ukrajnai béketerv: befutott a Kreml reakciója – Mégsem amerikai-orosz projektről van szó?

Az Egyesült Államok nem egyeztetett Oroszországgal érdemben az ukrajnai háború rendezésére vonatkozó 28 pontos tervről - állította Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az orosz állami TASZSZ hírügynökség szerint.

Nem, hivatalosan semmit sem kaptunk. Látunk bizonyos új elemeket, de hivatalos formában nem érkezett hozzánk semmi. És ezekről a pontokról érdemi egyeztetés sem történt

- mondta Peszkov arra a kérdésre, hogy Oroszország részt vett-e a kezdeményezés kidolgozásában.

Ez a nyilatkozat látszólag szembemegy a brit Telegraph más nyugati médiumok értesüléseivel, miszerint a tervezetet egy múlt havi egyeztetésen, Miamiban ötlötte ki Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, valamint Kirill Dmitrijev orosz elnöki tanácsadó.

Az MTI szerint a szóvivő korábban azt nyilatkozta az orosz Life hírportálnak:

Oroszországot nem értesítették arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hajlandó lenne tárgyalni az amerikai konfliktusmegoldási tervről.

