Ukrajnai béketerv: befutott a Kreml reakciója – Mégsem amerikai-orosz projektről van szó?

Nem, hivatalosan semmit sem kaptunk. Látunk bizonyos új elemeket, de hivatalos formában nem érkezett hozzánk semmi. És ezekről a pontokról érdemi egyeztetés sem történt
- mondta Peszkov arra a kérdésre, hogy Oroszország részt vett-e a kezdeményezés kidolgozásában.
Ez a nyilatkozat látszólag szembemegy a brit Telegraph más nyugati médiumok értesüléseivel, miszerint a tervezetet egy múlt havi egyeztetésen, Miamiban ötlötte ki Steve Witkoff, Trump különmegbízottja, valamint Kirill Dmitrijev orosz elnöki tanácsadó.
Az MTI szerint a szóvivő korábban azt nyilatkozta az orosz Life hírportálnak:
Oroszországot nem értesítették arról, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hajlandó lenne tárgyalni az amerikai konfliktusmegoldási tervről.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Lőttek Donald Trump ukrajnai béketervének? Elutasították az európai nagyhatalmak az amerikai-orosz javaslatot
Közösen egyeztettek Zelenszkijjel.
„Tényleg ezért harcoltunk?” – Zúgolódnak az oroszok a béketerv miatt, úgy látják, ennél többet érdemelnek
Szerintük hatalmas tévedés, hogy Oroszországnak kedvez a béketervezet, sőt...
Ha ez megtörténik, akkor jöhet a nagy összeomlás a tőzsdéken
Sokan kongatják a vészharangot.
A magyar kormány megsértette az uniós energia szabályokat, új eljárást indított Brüsszel
Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást kezdett Magyarországgal szemben.
Futótűzként terjed a pánik Európában: Trump mindenki háta mögött egyezkedett Putyinnal – Megakadályoznák Ukrajna "kapitulációját"
Válságtanácskozást is összehívtak.
Ítéletet mondott az Alteóról az elemző
Felülvizsgálat alatt a részvény.
Katasztrófa a légibemutatón: földnek csapódott a Tejas vadászgép
Videó is mutatja az esetet.
Megvan, ki lehet Budapest főpolgármester-helyettese
Fiatal, de tapasztalt politikust jelöl Karácsony Gergely.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Olcsó energiát akarunk? Tekintetünk a Napra vessük!
A nyári napokon a napenergia annyira olcsó, hogy egy egységnyi energia előállítása kevesebbe kerül, mint bármilyen más forrásból - derül ki egy most publikált tanulmány
Nem is drága a digitális nomád élet?
Valamivel több, mint egy éve két ismerősöm, Tóni és Jucus úgy döntöttek, hogy másfél évig digitális nomádkodnak. Digitális nomádság alatt azt értjük, ha valaki ugyanazt a pénzkereső t
Bordeaux, a "napelemváros"
2026-ra a város áramigényének 41%-át szeretné megújuló energiából fedezni, napelemekkel borítva középületeit, köztereit és még a kerékpárutakat is.
GINOP Plusz a ciklus végén: lesz még mire pályázni a választások után?
Sok pályázó fejében ott motoszkál a kérdés: "Ha most lemaradok, majd a választások után úgyis nyílik egy újabb nagy GINOP-csomag... igaz?"
Az EU Bíróság ítélete a minimálbér irányelvről: korrekció vagy megerősítés?
Az Európai Unió Bírósága 2025. november 11-én hozott ítéletével pont került a Dán Királyság által megtámadott, a megfelelő minimálbérek biztosításáról szóló (EU) 2022/2041 irányelv
Uptrading: válságban váltunk drágább FMCG-re?
A kis luxus paradoxona azt a jelenséget írja le, amikor válság idején bizonyos prémium termékek kereslete nem csökken, hanem növekszik. Ez különösen hangsúlyos az FMCG-szektorban, ahol a minde
Örömhír az autóvásárlás előtt állóknak: Olcsóbbak az autóhitelek, ideje a gázra lépni!
2025-ben ugyan az autóárak tovább drágulnak, ebben semmi meglepő nincsen. Viszont ami remek hír az autóhiteleseknek: a kamatok folyamatosan csökkenő pályán vannak. Mutatjuk, mik a piac legfontos
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Példátlan beruházási hullám indult: ezermilliárdokat tolnak a magyar agráriumba
Most van itt a fejlesztések ideje.
Kiderült, mennyivel nőhetne valójában a rezsi, ha leválnánk az orosz gázról
A szerdai Checklistben a láthatatlan árrobbanás titkai.
Nem igazán látszik, ki vagy mi tudná megállítani a forintot
A befektetőket a magas kamatokon kívül semmi nem hatja meg.