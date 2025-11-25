Nyilvánosságra kerültek a keleti nagyhatalom hatodik generációs J-36-os lopakodó bombázójának legféltettebb titkai

Felbukkant a kínai hatodik generációs J-36 lopakodó bombázó második példánya is, amely jelentős módosításokat kapott az első prototípushoz képest. A repülőgép először október végén bukkant fel, azóta több alkalommal is látható volt az égbolton, miközben repülési manővereket hajt végre. A jármű hátuljáról is készültek képek, ezek azt mutatják, hogy Peking ezúttal egy három hajtóműves verzióval rukkolt elő. Ezeken láthatóak a 2D tolóerő-vektor fúvókák, az amerikai F-22 Raptor vadászgépen alkalmaztak hasonlót. Kína ezt a típust már régóta fejleszti, de eddig még nem építették be sehova.

Mindez azt jelenti, hogy a kínai gép további manőverezési lehetőségeket kap az eltérő repülési tartományokban, a szakértők kiemelik az átesés utáni üzemmódban tapasztalt képességeket.

Clear images of China’s second prototype of the 6th Gen J-36 Fighter show redesigned engine nozzles, a revised rear landing gear with twin side-by-side wheels, and diverterless supersonic (DSI) air intakes. pic.twitter.com/v4brykrDQV https://t.co/v4brykrDQV — OSINTWarfare (@OSINTWarfare) November 24, 2025

Ezen felül az általános jobb irányíthatóságot és a megnövekedett stabilitást szokták kiemelni. Utóbbi tulajdonság különösen azoknál a gépeknél értékelődik fel, amelyek nem rendelkeznek hátsó farokkal, a J-36-os is ilyen. Valószínűleg ez a hajtóművek biztonságos üzemelést tesznek lehetővé nagy magasságokban is, ami különösen fontos a lopakodó esetében. Hátrányának azt szokták felhozni, hogy a jármű súlya, és a bonyolultsága is növekszik, ami nehezebbé teszi a gyártást. Ugyanakkor a következő generációs bombázók már önmagukban rendkívül összetett és nehéz konstrukciók, ezért lényegében a Peking által alkalmazott megoldás beleilleszkedik a koncepcióba. A valódi gondot egyedül a tolóerő jelentheti, mivel abban a típus egyelőre még elmaradásban van a hagyományos hajtóművekhez képest.

A 2024 végén felbukkanó első J-36-os verzió egy teljesen más felszereléssel volt látható, azon a YF-23-s típus, vagy ahhoz nagyon hasonló hajtóművet lehetett megfigyelni. A csere mellett a lopakodó képessége növelése miatt dönthettek, ugyanakkor kérdéseket vet fel, hogy Peking pontosan mire szánná majd a bombázót. A növekedő manőverezhetőség ugyanis előnyös lehet, ugyanakkor más feladatok is felmerülhetnek az alkalmazással kapcsolatban.

Ugyanakkor az nem világos, hogy az első és a második verziós J-36-os esetleg egy másik típus lenne, vagy az eredeti prototípus továbbfejlesztéséről van szó.

Ugyanakkor az látványos, hogy Kína egyre nagyobb fantáziát lát a 2D tolóerő-vektorálási képességekben. A lopakodó „kistestvérének” is nevezett J-XDS-en szintén ezt használják, és a TWZ azt sem tartja kizártnak, hogy a J-35-ös ötödik generációs közepes méretű vadászgépet is ezzel szerelik majd fel. A fejlesztés üteme zavaró lehet a legnagyobb rivális, az Egyesült Államok számára: a tengerentúlon is dolgoznak még a B-21 Raideren. Ott is két prototípusról tudni, Washington szerint mindez felgyorsítja a tesztelési lehetőségeket.

