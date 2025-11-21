Rohamtempóban halad Peking a hatodik generációs J-36-os lopakodó fejlesztésével: Amerika elvesztheti a versenyt

Ismét előkerült Kína legújabb, J-36-os lopakodója, amely a felvételek szerint az intenzív repülési tesztelés fázisába lépett. Mindez azt jelentheti, hogy Peking felpörgette a következő generációs repülőgép fejlesztését, és szeretnék, ha minél hamarabb harcképes állapotba kerüljön. A lépés kulcsfontosságú lehet, ugyanis Kína jelenleg versenyfutásban van az Egyesült Államokkal, hogy melyiküknek lesz kész előbb a hatodik generációs lopakodó bombázója.
Amelyik hatalom előbb állítja hadrendbe a saját, működőképes verzióját, az döntő előnyre tehet szert a hatótávolság, a túlélőképesség és a csatatér feletti ellenőrzés tekintetében.
China’s 6th-gen J-36 fighter prototype takes flight. pic.twitter.com/UhDaULSnb4 https://t.co/UhDaULSnb4— Polymarket Intel (@PolymarketIntel) November 20, 2025
A járművet még nem mutatták be hivatalosan, ami jellemző húzás a keleti nagyhatalomtól, mivel az utolsó pillanatig szeretik titkolni, hogy a katonai fejlesztéseik pontosan mire lehetnek képesek. Ugyanakkor mivel ez már nem az első felbukkanása a típusnak, ezért a szakértők néhány megállapítást már tettek a bombázó lehetséges képességeivel kapcsolatban. A kinézetet tekintve háromsugaras repülő szárnyat mutat be, megnyújtott, rombusz alakú dupla delta szárnnyal, széles, az elülső élbe futó gerinccel és egymás melletti ülésekkel egy széles kabintető alatt. Több hasi rekesszel bírhat, köztük egy körülbelül 7,5 méter hosszú központi üreggel, amelyet túlméretezett PL-17 osztályú levegő-levegő rakétákhoz vagy nehéz csapásmérő lőszerekhez méreteztek. Az elemzők a gépet egy légi cirkálóként írják le, egy nagy hatótávolságú, szupercirkáló platformként, amely
nagy hatótávolságú rakéták nagy sorozatát képes kilőni, miközben parancsnoki és irányító központként szolgál más emberrel hajtott és pilóta nélküli repülőgépek számára.
J-36 pic.twitter.com/oCtH2ndB9n https://t.co/oCtH2ndB9n— MenchOsint (@MenchOsint) November 21, 2025
Az Egyesült Államok a versenyben a B-21 Raidert fejleszti, ebből eddig két prototípus készült, ez pedig segíthet Washingtonnak felgyorsítani a kulcsfontosságú tesztek végrehajtását. Az amerikai légierő több mint százat rendelt ebből a típusból, hogy garantálja az ország számára a légifölényt az olyan kritikusan fontos helyeken is, mint az indo-csendes-óceáni térség.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
