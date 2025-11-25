Múlt héten ATACMS típusú nagy hatótávolságú rakétarendszerekkel támadta az ukrán haderő az oroszországi Voronyezs régiót, az orosz védelmi minisztérium pár órára rá bejelentette két rakétaindító megsemmisítését, majd megvádolták azzal az Egyesült Államokat, hogy segítették az Oroszország elleni támadást. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban módosította az orosz nukleáris doktrínát, mely szerint Moszkva nukleáris fegyvert használhat abban az esetben, ha területét hagyományos eszközökkel támadja egy ellenséges ország – nagyhatalmi segítséggel.
Az MK.ru arról kérdezte Viktor Lityovkint nyugalmazott orosz ezredest, katonai szakértőt, hogy mi az oka annak, hogy Oroszország erre a támadásra válaszul nem támadta meg az Egyesült Államokat.
Lityovkin azt mondta:
az Egyesült Államok elleni támadás azért nem történt meg, mert Ukrajnát a támadásban nem amerikai reguláris erők, hanem zsoldosok segítették.
Nincs igazából közvetlen bizonyítékunk arról se, hogy kik voltak ők pontosan: nincsenek amerikai holttestek, nincsenek meg az útleveleik”
– jelentette ki a nyugalmazott ezredes, lényegében felülbírálva a hivatalos moszkvai álláspontot.
Az MK.ru riportere ezután felvetette a kérdést, mi lenne, ha Oroszország válaszul zsoldosokat küldene Venezuelába, akik Floridát, például Trump rezidenciáját tudják támadni.
Venezuela erre nem kért meg minket. Ráadásul emiatt kirobbanna a harmadik világháború”
– válaszolta megfontoltan Lityovkint.
A riporter tovább boncolgatta a témát: megkérdezte, hogy ha amerikai zsoldosok amerikai fegyverekkel lőhetik Oroszországot és ez nem vezet világháborúhoz, orosz zsoldosok miért nem lőhetik orosz fegyverekkel az USA-t.
Nem csináljuk ezt, mert ez nem áll Oroszország érdekeiben”
– felelte kurtán az orosz ezredes.
Címlapkép forrása: Serhii Mykhalchuk/Global Images Ukraine via Getty Images
