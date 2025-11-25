Szivárognak a felvételek: letarolták az ukránok a taganrogi légibázist, megsemmisült az oroszok egyetlen A-100LL-ese

Az ukrán haderő éjjeli dróntámadása megsemmisítette a Taganrogban a következő generációs orosz A–100-as előrejelző gép egyetlen tesztpéldányát (LL-változat) – derül ki a Dnipro Osint által közzétett műholdfelvételekből.

Az A–100LL 2016. október 26-án repült először. A gépet a Berijev az A–50-es légtérellenőrző továbbfejlesztett változatának szánta. A tesztpéldány feladata a jövőben hadrendbe álló A–100-as légtérellenőrző repülőgépek fedélzeti elektronikai rendszereinek és új radarállomásának kipróbálása volt. Nem harci gépnek és nem sorozatgyártásra szánták, kizárólag technológiai tesztekre szolgált.

Satellite images released by TG channel Dnipro Official show the result of the last night’s operation against the Beriev Aviation and Scientific Complex Facility. These are results: - one experimental A-60 flying laboratory, a carrier of laser weapons was destroyed - one… pic.twitter.com/QiVdO9xTll https://t.co/QiVdO9xTll — (((Tendar))) (@Tendar) November 25, 2025

A műholdfelvételek alapján megsemmisült egy orosz Il-76-os szállító repülőgép is, valamint károkat szenvedett a gyár is.

Dróntalálat érte a közelben található Sz-400-as állást is, de az itt okozott károk ismeretlenek.

Az A–100LL átmeneti szerepet töltött be az elavuló A–50-es és az új generációs A–100 között. Törzsét még az A-50-es adja, míg a rendszerei az A-100-as prototípusaként szolgáltak.

Az eddig megépült, egyetlen teljes értékű A–100-as első repülésére 2017-ben került sor, 2022-ben pedig már az új rendszereket is beszerelték. Az A-50-esek leváltását célzó program 2022-ben a korszerű elektronikai alkatrészek hiánya miatt lelassult. Bár korábban 2024-re tervezték a sorozatgyártás indítását, a projektet befagyasztották, és azóta sem indult be.

