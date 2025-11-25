  • Megjelenítés
Szivárognak a felvételek: letarolták az ukránok a taganrogi légibázist, megsemmisült az oroszok egyetlen A-100LL-ese
Globál

Szivárognak a felvételek: letarolták az ukránok a taganrogi légibázist, megsemmisült az oroszok egyetlen A-100LL-ese

Portfolio
Az ukrán haderő éjjeli dróntámadása megsemmisítette a Taganrogban a következő generációs orosz A–100-as előrejelző gép egyetlen tesztpéldányát (LL-változat) – derül ki a Dnipro Osint által közzétett műholdfelvételekből.

Az A–100LL 2016. október 26-án repült először. A gépet a Berijev az A–50-es légtérellenőrző továbbfejlesztett változatának szánta. A tesztpéldány feladata a jövőben hadrendbe álló A–100-as légtérellenőrző repülőgépek fedélzeti elektronikai rendszereinek és új radarállomásának kipróbálása volt. Nem harci gépnek és nem sorozatgyártásra szánták, kizárólag technológiai tesztekre szolgált.

A műholdfelvételek alapján megsemmisült egy orosz Il-76-os szállító repülőgép is, valamint károkat szenvedett a gyár is.

Dróntalálat érte a közelben található Sz-400-as állást is, de az itt okozott károk ismeretlenek.

Még több Globál

Nagy-Britannia kőkeményen beleállt, segíteni fogják Ukrajnát a háború után

Nem csitul a feszültség a távol-keleti hatalmak között: Tokió teleszórja rakétákkal a térséget

Lecsapott a „tökéletes vihar” a rettegett rezsimre: lehet, hogy nagyon súlyos összeomlás elé néznek

Az A–100LL átmeneti szerepet töltött be az elavuló A–50-es és az új generációs A–100 között. Törzsét még az A-50-es adja, míg a rendszerei az A-100-as prototípusaként szolgáltak.

Az eddig megépült, egyetlen teljes értékű A–100-as első repülésére 2017-ben került sor, 2022-ben pedig már az új rendszereket is beszerelték. Az A-50-esek leváltását célzó program 2022-ben a korszerű elektronikai alkatrészek hiánya miatt lelassult. Bár korábban 2024-re tervezték a sorozatgyártás indítását, a projektet befagyasztották, és azóta sem indult be.

Kapcsolódó cikkünk

Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Washingtonba készül Zelenszkij, Moszkva is megszólalt a béketervről – Háborús híreink kedden
Megelégelték a német rendszert, elvághatják az európai ellátást segítő vezetékeket
Elmagyarázták az oroszok, miért nem bombázták még szét az Egyesült Államokat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility