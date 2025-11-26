Olyan bejelentést tett Trump, aminek örülhetnek Kijevben – Moszkva is belement néhány engedménybe?

Számomra a határidő az, amikor vége van.
- fogalmazott az amerikai elnök. Trump hozzátette, hogy az amerikai tárgyalók Moszkvával és Kijevvel is előrelépést értek el,
Oroszország pedig "néhány engedménybe" beleegyezett,
részleteket azonban nem közölt. Trump korábban az amerikai hálaadásig, azaz holnapig adott határidőt Kijevnek.
Sajtóhírek szerint a háború lezárását célzó amerikai keretmegállapodás zárt ajtók mögött készült Steve Witkoff amerikai különmegbízott és Kirill Dmitrijev, a Kreml tanácsadójának együttműködésével. A Bloomberg birtokába került egy októberi telefonbeszélgetés felvétele, amely során az amerikai különmegbízott Jurij Usakovval, Vlagyimir Putyin külpolitikai főtanácsadójával egyeztet. Witkoff egy Trump–Putyin-hívás megszervezését javasolta még Volodimir Zelenszkij fehér házi látogatása előtt.
A Financial Times időközben arról írt, hogy a 28 pontos javaslat az amerikai, ukrán és európai delegációk közötti genfi tárgyalások nyomán 19 pontra változott.
A 28 pontos javaslatot érő bírálatokra Trump így reagált:
Az csak egy térkép volt, nem terv. Egy koncepció. Onnan veszik sorra mind a 28 pontot, aztán lemennek 22 pontra. Sok mindent megoldottak, ráadásul nagyon kedvezően. Majd meglátjuk, mi lesz.
Trump azt is közölte, hogy különmegbízottja, Steve Witkoff a jövő héten Moszkvába utazik, és találkozik Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Dan Driscoll hadseregért felelős államtitkár ezzel párhuzamosan Kijevben tárgyal majd az ukrán féllel.
A Bloomberg beszámolóját firtató újságírói kérdésre Trump azt mondta, nem hallotta a felvételt, de nem lepődött meg rajta.
Ezt csinálja egy üzletkötő
- fogalmazott, majd hozzáfűzte:
Tudják, neki el kell adnia ezt Ukrajnának. El kell adnia Ukrajnát Oroszországnak. Azt kell mondania, hogy nézzék, ezt akarják. Meg kell győznie őket erről. Tudják, ez a tárgyalás nagyon szokványos formája. Nem hallottam, de azt hallottam, hogy ez szokványos tárgyalás.
Trump szerint Oroszország fölényben van a harctéren, ezért Ukrajna érdekében áll a megállapodás. Úgy véli, "némi ukrán terület így is Oroszországhoz kerülhet a következő hónapokban", megjegyezve, hogy Európával együttműködésben Ukrajna biztonsági garanciáin dolgoznak.
A jelenlegi egyeztetéseket így írta le az amerikai elnök:
Arról beszélnek, hogy mindkét irányba megy a terület, és próbálnak megtisztítani egy határt. Nem mehet át egy ház közepén, nem mehet át egy autópálya közepén. Szóval próbálnak valamit kialakítani. Ez egy bonyolult folyamat, nem megy olyan gyorsan.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
