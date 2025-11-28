Meghamisította az önéletrajzát, lemondott a kulcsfontosságú NATO-tagállam védelmi minisztere

A lapokban megjelent leleplezések hatására a politikus csütörtökön elismerte, hogy egy internetről letöltött modell alapján készült, sebtében leadott szakmai önéletrajzában "figyelmetlenségből" olyan egyetemi végzettség jelent meg, amely nem felel meg a valóságnak,
és egy másik egyetemi oklevél közzétételével próbálta bizonyítani, hogy rendelkezik a kormányzati tisztségekben megkövetelt felsőfokú végzettséggel.
Az őt, pártját és a kormányt ért támadások hatására azonban Mosteanu pénteken Facebook-bejegyzésben bejelentette: lemond a tárca éléről, hogy az őt érő támadások ne kérdőjelezzék meg a román hadsereg hitelét.
A védelmi tárca élére júniusban kinevezett, 1992-ben érettségizett Mosteanut a sajtó már korábban is kérdezte, hogy miért nem teljesített sorkatonai szolgálatot. A politikus akkor ezt azzal magyarázta, hogy sokáig "vacakolt" az egyetemmel, több képzést is abbahagyott, mert dolgoznia kellett, és a magánszférában nem volt lényeges az oklevél, mire pedig végzett, már lehetett tudni, hogy 2007-től nem lesz kötelező a sorkatonai szolgálat.
A Libertatea című lap kiderítette, hogy amikor 2016-ban Mosteanu először került először olyan tisztségbe a szállításügyi minisztériumnál, amely felsőfokú végzettséget feltételezett, akkori önéletrajzában az Atheneum magánegyetem oklevelének birtokosaként tüntette fel magát, amit azonban a tanintézmény cáfolt. A politikus is elismerte, hogy valójában a Bioterra Egyetem oklevelével rendelkezik, amelyet 2015-ben, másfél évtizeddel azt követően szerzett meg, hogy az oktatási intézmény hallgatója volt 1995-1999 között.
Az ellenzéki Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) a tárcavezető azonnali menesztését követelte, azzal vádolta Mostenaut, hogy immár 10 éve tölt be mindenféle fontos, jól fizető állami tisztséget
kitalált szakokon végzett, befejezetlen egyetemi képzésekre alapozva, pillanatnyi érdekei szerint hamisítgatva szakmai önéletrajzát.
Ilie Bolojan, a négypárti bukaresti koalíciós kormány liberális miniszterelnöke egy csütörtök esti tévéműsorban azt mondta, hogy őt nem az önéletrajzok érdeklik és kitartásra bíztatta Mosteanut, aki végül is az után jelentette be lemondását, hogy saját pártjának egyes tagjai bizalmi szavazást kértek az ügyében.
Az USR nem először vonta meg bizalmát saját politikusától: év elején éppenséggel az akkori pártelnök, Elena Lasconi maradt támogatás nélkül, amikor a párt vezetése – Ionut Mostenauval az élen – inkább Nicusor Dan független jelölt mögött sorakozott fel az államelnökválasztáson.
Ionut Mosteanu a kormány öt miniszerelnök-helyettesének egyike volt. A védelmi tárca élére, illetve a megüresedett kormányfőhelyettesi posztra a koalíciós megállapodás szerint az USR jelölhet tisztségviselőt.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Robert Ghement
A magyar kormány több tízezer dolgozó bérét emelné 15 százalékkal
Társadalmi egyeztetésre került egy fontos rendelettervezet.
Komoly csapást szenvedett a törékeny béke: szíriai területen akcióztak az izraeli katonák
A hivatalos közlemények szerint nem a kormányerők voltak az IDF célpontjai.
Lezárult a Putyin-Orbán csúcstalálkozó - Jönnek a bejelentések
Itt vannak a tudnivalók.
Óriási változás jön a boltokban, ha élesedik az EU most bejelentett nagy terve
Megváltozhat mindaz, amit a készpénfelvételről gondolunk.
Coface: némi élénkülés vár a sérülékeny magyar gazdaságra
Közztette friss előrejelzését a pénzügyi cég.
Döntött az elektromos rollerekről a magyar nagyváros: komoly bírsággal csapnak le a szabálytalankodókra
Akár 200 ezer forintos lehet a büntetés.
Végzetes ultimátumot kapott von der Leyen, könnyen Ukrajna elengedésére kényszerülhet az EU
Addig nem lesz semmiféle jóvátételi hitel, amíg nem kap írásos biztosítékot Belgium vezetése.
Súlyos természeti katasztrófa söpört végig egy egész régión: tömegeket kellett evakuálni, videókon a pusztítás
Volt, ahol hibázhattak a hatóságok.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A lakáscélú felhasználások ellenére is növekedni tudtak a nyugdíjpénztárak
Az önkéntes nyugdíjpénztárak az idei évben is komoly eredményeket produkáltak. A szeptember végi adatok alapján növekedett a taglétszám, emelkedett a pénztárak által kezelt vagyon, sőt az
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!