Itt a döntés: rács mögött marad a 80 éves volt elnök – Több ezer ember vére száradhat a kezén

Továbbra is őrizetben marad az emberiesség elleni bűncselekmények miatt a Nemzetközi Büntetőbíróságon (ICC) perbe fogott Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök - derült ki a bíróság által pénteken közzétett tájékoztatásból.

A hágai közlés szerint az ICC fellebbviteli kamarája helybenhagyta a Duterte egészségügyi okokra hivatkozó fellebbezését követően meghozott, az ideiglenes szabadlábra helyezés iránti kérelmet elutasító határozatot.

A volt Fülöp-szigeteki elnök, aki lemondott azon jogáról, hogy a pénteki meghallgatáson jelen legyen, továbbra is őrizetben várja a tárgyalást - közölték.

A 80 éves Duterte ellen a bíróság ügyészsége február 10-én kért elfogatóparancsot emberiesség elleni bűncselekmények, köztük gyilkosság, kínzás és nemi erőszak elkövetése miatt.

A korábbi Fülöp-szigeteki államfőt március közepén tartóztatták le a manilai nemzetközi repülőterén a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa alapján, amelyet emberiesség elleni bűncselekmények miatt adtak ki ellene.

A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság a volt elnök drogellenes hadjárata során elkövetett tömeges gyilkosságokat vizsgálja. A vád szerint Duterte a 2016 és 2022 közötti elnöksége idején nem tette lehetővé a kábítószerügyekben gyanúsítottaknak a "törvény szerinti megfelelő eljárást", így a hatóságok önkényesen jártak el velük szemben, ami több ezer ember, köztük gyermekek halálához vezetett.

Mint közölték, Duterte a Római Statútum vonatkozó cikkelye alapján büntetőjogi felelősségre vonható emberölésért mint emberiesség ellen elkövetett bűncselekményéért. A vádlott mások mellett feltételezett bűnözők – köztük tolvajnak vagy drogdílernek tartott emberek – meggyilkolásáért tehető felelőssé. Az állítólagos bűnözőket a Fülöp-szigeteki rendfenntartók tagjai öltek meg, illetve a gyilkosságok azok felügyelete alatt történt, esetenként olyanok közreműködésével, akik nem voltak a rendőrség tagjai.

Rodrigo Duterte manilai letartóztatását követően a Nemzetközi Büntetőbíróság őrizetébe került. Az eredetileg szeptember 23-ára tervezett meghallgatást elhalasztották - tájékozatott a bíróság.

