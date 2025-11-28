Itt a döntés: rács mögött marad a 80 éves volt elnök – Több ezer ember vére száradhat a kezén

A hágai közlés szerint az ICC fellebbviteli kamarája helybenhagyta a Duterte egészségügyi okokra hivatkozó fellebbezését követően meghozott, az ideiglenes szabadlábra helyezés iránti kérelmet elutasító határozatot.
A volt Fülöp-szigeteki elnök, aki lemondott azon jogáról, hogy a pénteki meghallgatáson jelen legyen, továbbra is őrizetben várja a tárgyalást - közölték.
A 80 éves Duterte ellen a bíróság ügyészsége február 10-én kért elfogatóparancsot emberiesség elleni bűncselekmények, köztük gyilkosság, kínzás és nemi erőszak elkövetése miatt.
A korábbi Fülöp-szigeteki államfőt március közepén tartóztatták le a manilai nemzetközi repülőterén a Nemzetközi Büntetőbíróság elfogatóparancsa alapján, amelyet emberiesség elleni bűncselekmények miatt adtak ki ellene.
A hágai székhelyű Nemzetközi Büntetőbíróság a volt elnök drogellenes hadjárata során elkövetett tömeges gyilkosságokat vizsgálja. A vád szerint Duterte a 2016 és 2022 közötti elnöksége idején nem tette lehetővé a kábítószerügyekben gyanúsítottaknak a "törvény szerinti megfelelő eljárást", így a hatóságok önkényesen jártak el velük szemben, ami több ezer ember, köztük gyermekek halálához vezetett.
Mint közölték, Duterte a Római Statútum vonatkozó cikkelye alapján büntetőjogi felelősségre vonható emberölésért mint emberiesség ellen elkövetett bűncselekményéért. A vádlott mások mellett feltételezett bűnözők – köztük tolvajnak vagy drogdílernek tartott emberek – meggyilkolásáért tehető felelőssé. Az állítólagos bűnözőket a Fülöp-szigeteki rendfenntartók tagjai öltek meg, illetve a gyilkosságok azok felügyelete alatt történt, esetenként olyanok közreműködésével, akik nem voltak a rendőrség tagjai.
Rodrigo Duterte manilai letartóztatását követően a Nemzetközi Büntetőbíróság őrizetébe került. Az eredetileg szeptember 23-ára tervezett meghallgatást elhalasztották - tájékozatott a bíróság.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a döntés: rács mögött marad a 80 éves volt elnök – Több ezer ember vére száradhat a kezén
Emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolják.
Indul a bérfelzárkózás! Minden kiderült a minimálbérről és a garantált bérminimumról
A bruttó összeg 323 ezer forintra nő.
Német infláció: kilenc havi csúcson az év végi EKB-ülés előtt
Főleg bázishatások miatt.
Meghamisította az önéletrajzát, lemondott a kulcsfontosságú NATO-tagállam védelmi minisztere
Magyarország szomszédjában.
Ritka égi jelenség lepte meg a magyarokat: képeken a légköroptikai látványosság
Megérkezett a csapadék.
Borús jelek az ünnepi szezonban: kevesebb árut vásárolnak az amerikaiak, pedig ugyanannyit költenek
Sokan a Black Friday akciókat nem luxuscikkek beszerzésére, hanem alapvető termékek feltöltésére tervezik használni.
India gazdasága turbófokozatban: 8,2%-os növekedés Trump 50%-os vámjai mellett
Ellenállóbb, mint hittük.
Túl sokat spóroltak az utasok, megszüntette előfizetéses szolgáltatását a Ryanair
Nem jött ki jól belőle a fapados.
Mit hoz a 2025-ös őszi adócsomag a vállalkozásoknak?
A 2025. november 18-án gyorsított eljárásban elfogadott adócsomag célja a vállalkozások adóterheinek mérséklése, az adminisztráció csökkentése és az adóeljárások digitalizációjának f
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
A lakáscélú felhasználások ellenére is növekedni tudtak a nyugdíjpénztárak
Az önkéntes nyugdíjpénztárak az idei évben is komoly eredményeket produkáltak. A szeptember végi adatok alapján növekedett a taglétszám, emelkedett a pénztárak által kezelt vagyon, sőt az
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépünk. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours... The post Haalandnak jó a ho
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszközök és hatékonyabb szennyezésmentesítési módszerek kifejlesztéséhez v
TBSZ nélkül milliókat bukhatsz
Nagyjából két éve számokkal alátámasztva írtam arról, hogy a TBSZ nélkül miért nem éri meg befektetni Magyarországon. Röviden összefoglalva: kellően nagy infláció mellett könnyen megleh
Húsz éve töretlen az osztrák levegővédelmi törvény sikere
Az osztrák Immissionsschutzgesetz-Luft jó példa arra, hogyan lehet hatékony környezetvédelmi célokat közlekedéspolitikai eszközökkel támogatni.
A dolgok adminisztrációjáról
Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát
Milyen részvényeket hoz a Mikulás a puttonyában?
Mikulás-rali és egyéb karácsonyi álmok. Milyen részvényeket hoz a Mikulás? December eleji részvénymustra, aktualitások, grafikonok, értékeltségek.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.
Összeomlott a nagy bérmegállapodás – Lőttek a gyors magyar béremelésnek?
Mi jöhet most?
A lakosság nyer, az ipar fizet? Kettészakította az új szabályozás az energiahatékonysági piacot
Az EKR-rendszer fényes és sötét oldala.