Videó: ledobták az oroszok a három tonnás szörnyeteget - Semmi nem maradt utána

FAB-3000-es légibombát dobtak Pokrovszk védőire az orosz támadók – számol be több ukrán forrás.

A támadásról készült felvételen a pontos helyszín nem látható, a három tonnás légibomba jól láthatóan hatalmas robbanással rázza meg az ukrán állásokat.

A célpont állítólag egy Pokrovszkba vezető ukrán logisztikai útvonal volt.

Russian FAB-3000 strike on logistics routes in the Pokrovsk direction, - Kyriienko The Russians do not spare even such powerful aerial bombs to prevent our troops from reaching their positions. pic.twitter.com/Z5Yc7N1tTe https://t.co/Z5Yc7N1tTe — MAKS 25 (@Maks_NAFO_FELLA) November 28, 2025

A FAB-3000 még a szovjet korszakban kifejlesztett bomba, amit Moszkva nagy mennyiségben gyártott. Az ukrajnai háborúval ezek előkerültek a raktárakból és a háborús események tapasztalatai alapján olyan fejlesztéseket kapott, amelyekkel megnőtt a hatótávolsága és a pontossága, az orosz légierő egyik legfontosabb fegyverévé vált. Rendszeresen használják a frontvonal közeli célpontok elleni csapásméréshez, mivel a hatalmas detonáció során gyakorlatilag teljesen megsemmisül a lebombázott pont.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images