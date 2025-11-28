Klasszikus buborék az AI a szakértő szerint, de azt is elmondta, hogy mit kell most venni

A GMO szerint az AI-rali klasszikus befektetési buborékra emlékeztet, de bőven akadnak máshol lehetőségek a részvénypiaci befektetőknek.

Jeremy Grantham cége, a GMO évek óta időről időre AI-buborékra figyelmeztetett, miközben a többség optimista maradt. Most, hogy a túlzott lelkesedéstől való félelem a szélesebb piacot is elérte, a vállalat ismét megerősítette álláspontját.

Az AI számunkra klasszikus befektetési buborék, nagyon magas értékelésekkel és a féktelen spekuláció jeleivel

– írta a GMO eszközallokációs társigazgatója a cég negyedéves levelében.

A GMO megítélése nem a teljes piacra vonatkozik, kizárólag az AI-sztorira. Vagyis a cég szerint bőven akadnak lehetőségek máshol, és nem szükséges a portfólió nagy részét a biztonságosabb eszközökbe átterelni, mint ahogy az a 2008-as és 2021-es összeomlások előtt indokolt lett volna.

Ma a GMO a legvonzóbb lehetőségeket a fejlett piacok értékrészvényeiben és a nem amerikai, kis kapitalizációjú értékrészvényekben látja, különösen Japánban.

