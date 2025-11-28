Német infláció: kilenc havi csúcson az év végi EKB-ülés előtt

Németország inflációs rátája váratlanul 2,6%-ra emelkedett novemberben, ami kilenc hónapos csúcs, és emlékezteti az Európai Központi Bankot arra, hogy az inflációs kockázatok még nem tűntek el. Mindez az előtt az utolsó idei kamatdöntő ülés előtt történik, amikor a döntéshozók egyébként viszonylag nyugodtnak tűnnek a kilátásokat illetően, miközben a nagy eurózónás gazdaságok inflációs képe vegyes.

Németország inflációs rátája váratlanul kilenc hónapos csúcsra emelkedett,

emlékeztetve az Európai Központi Bankot az év utolsó ülését megelőzően arra, hogy az árstabilitást fenyegető kockázatok továbbra is fennállnak - írja a Bloomberg.

A fogyasztói árak novemberben 2,6%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, szemben az októberi 2,3%-kal – derül ki a statisztikai hivatal pénteken közzétett adataiból. A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok kisebb emelkedésre, 2,4%-os rátára számítottak. (Igaz, havi alapon a várt 0,6%-os csökkenés helyett 0,5%-os lett a csökkenés. Azaz a mostani adatban erősen bázishatások dominálnak.)

A jelentés lezárja pénteken az eurózóna négy legnagyobb gazdaságának inflációs adatsorát, és segíti majd a döntéshozókat abban, hogy felkészüljenek a három hét múlva esedékes kamatdöntésre.

Franciaországban és Olaszországban a vártnál gyengébbek voltak az inflációs nyomások, míg Spanyolországban erősebbek.

A közgazdászok arra számítanak, hogy a 20 tagú blokk egészére vonatkozó, kedden érkező adat továbbra is 2% közelében marad.

A döntéshozók az utóbbi időben jelezték, hogy alapvetően elégedettek a kilátásokkal, és egyelőre nem hajlanak a hitelfelvételi költségek módosítására.

Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza szerdán azt mondta, ő és kollégái bíznak abban, hogy a béremelkedések mérséklődése segít majd abban, hogy az infláció tartósan a cél közelében maradjon.

Ennek ellenére aggodalmak továbbra is vannak. A szolgáltatások és az élelmiszerek ára még mindig gyors ütemben emelkedik, és az EKB pénteken közzétett felmérése szerint a fogyasztók következő 12 hónapra vonatkozó inflációs várakozásai októberben 2,8%-ra nőttek a szeptemberi 2,7%-ról. A három, illetve öt évre előretekintő várakozások változatlanok maradtak, de továbbra is az EKB célja felett állnak.

A német infláció mostani megugrását feltehetően az utazási csomagok drágulása és az üzemanyagárak emelkedése okozta

– mondta Martin Ademmer, a Bloomberg Economics közgazdásza, aki hozzátette: az élelmiszerárak viszont enyhe fékező hatást fejthettek ki.

Mindezek ellenére már az adatközlés előtt amellett érvelt, hogy „a tágabb trend továbbra is fokozatos dezinfláció irányába mutat”, és azt valószínűsítette, hogy a német infláció 2025-ben átlagosan 2,3% lesz, majd 2026-ban 2% alatt marad.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ