Német infláció: kilenc havi csúcson az év végi EKB-ülés előtt

Németország inflációs rátája váratlanul kilenc hónapos csúcsra emelkedett,
emlékeztetve az Európai Központi Bankot az év utolsó ülését megelőzően arra, hogy az árstabilitást fenyegető kockázatok továbbra is fennállnak - írja a Bloomberg.
A fogyasztói árak novemberben 2,6%-kal emelkedtek az egy évvel korábbihoz képest, szemben az októberi 2,3%-kal – derül ki a statisztikai hivatal pénteken közzétett adataiból. A Bloomberg által megkérdezett közgazdászok kisebb emelkedésre, 2,4%-os rátára számítottak. (Igaz, havi alapon a várt 0,6%-os csökkenés helyett 0,5%-os lett a csökkenés. Azaz a mostani adatban erősen bázishatások dominálnak.)
A jelentés lezárja pénteken az eurózóna négy legnagyobb gazdaságának inflációs adatsorát, és segíti majd a döntéshozókat abban, hogy felkészüljenek a három hét múlva esedékes kamatdöntésre.
Franciaországban és Olaszországban a vártnál gyengébbek voltak az inflációs nyomások, míg Spanyolországban erősebbek.
A közgazdászok arra számítanak, hogy a 20 tagú blokk egészére vonatkozó, kedden érkező adat továbbra is 2% közelében marad.
A döntéshozók az utóbbi időben jelezték, hogy alapvetően elégedettek a kilátásokkal, és egyelőre nem hajlanak a hitelfelvételi költségek módosítására.
Philip Lane, az EKB vezető közgazdásza szerdán azt mondta, ő és kollégái bíznak abban, hogy a béremelkedések mérséklődése segít majd abban, hogy az infláció tartósan a cél közelében maradjon.
Ennek ellenére aggodalmak továbbra is vannak. A szolgáltatások és az élelmiszerek ára még mindig gyors ütemben emelkedik, és az EKB pénteken közzétett felmérése szerint a fogyasztók következő 12 hónapra vonatkozó inflációs várakozásai októberben 2,8%-ra nőttek a szeptemberi 2,7%-ról. A három, illetve öt évre előretekintő várakozások változatlanok maradtak, de továbbra is az EKB célja felett állnak.
A német infláció mostani megugrását feltehetően az utazási csomagok drágulása és az üzemanyagárak emelkedése okozta
– mondta Martin Ademmer, a Bloomberg Economics közgazdásza, aki hozzátette: az élelmiszerárak viszont enyhe fékező hatást fejthettek ki.
Mindezek ellenére már az adatközlés előtt amellett érvelt, hogy „a tágabb trend továbbra is fokozatos dezinfláció irányába mutat”, és azt valószínűsítette, hogy a német infláció 2025-ben átlagosan 2,3% lesz, majd 2026-ban 2% alatt marad.
