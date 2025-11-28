Túl sokat spóroltak az utasok, megszüntette előfizetéses szolgáltatását a Ryanair

A Ryanair nyolc hónappal a bevezetés után megszüntette a Prime előfizetéses szolgáltatását.

A fapados légitársaság pénteken közölte, hogy a program túl drágának bizonyult. Több mint 55 ezer ügyfél fizetett elő a Prime-ra, ez

4,4 millió euró bevételt hozott, miközben a tagok mintegy 6 millió euró értékben kaptak jegykedvezményeket.

A Prime éves díja 79 euró volt. A tagok olcsóbb jegyekhez, utasbiztosításhoz, valamint ingyenes, előre lefoglalt ülőhelyekhez juthattak legfeljebb 12 útra. Ez a konstrukció némileg eltért a Ryanair hagyományosan minimális szolgáltatásokat nyújtó modelljétől. A program indulásakor legfeljebb 250 ezer tagra korlátozták a belépést "first come/first served" alapon, a tényleges jelentkezések azonban messze elmaradtak a várakozásoktól.

Michael O'Leary vezérigazgató az év korábbi részében azt mondta, korábban "nagy szkeptikus" volt, de végül rávették a Prime elindítására. Májusban egy elemzői híváson úgy fogalmazott:

Úgy gondolom, egyetlen hibát követtünk el: aluláraztuk a Prime-tagságot. Valószínűleg 99 eurót kellett volna érte kérnünk.

A Wizz Airnek szintén van egy All You Can Fly nevű, 499 eurós tagsága, amelyre a légitársaság nemrég újabb előfizetési helyeket nyitott.

A Ryanair közölte, hogy a meglévő Prime-tagok a hátralévő éves időszakukban továbbra is hozzáférnek az előfizetéshez, új jelentkezőket azonban péntektől nem fogadnak.

