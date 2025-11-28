Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett

Az éjjel kifejezetten intenzív támadás érte Oroszországot Ukrajna felől: az orosz légvédelem összesen 136 pilóta nélküli repülőgép lelövését jelentette különböző légvédelmi fegyverekkel.

(Az összes, Oroszország ellen indított UAV vélhetően ennél magasabb szám, az elfogási ráta sosem 100%-os.)

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint

a legtöbb drónt Rosztov felett lőtték le, 46 UAV-t sikerült elfogni,

felett lőtték le, 46 UAV-t sikerült elfogni, emellett 30 drónt lőttek fel Szaratov fölött,

fölött, 29-et a Krím fölött,

6-ot Brjanszk fölött,

fölött, 5-öt Volgográd ,

, 2-t Voronyezs,

2-t Moszkva ,

, 1-et Kurszk,

1-et Kaluga régiók fölött.

Emellett elfogtak 12 drónt a Fekete-tenger és 2-t az Azovi-tenger fölött is.

(A Krím nemzetközi jog szerint Ukrajna része, de Oroszország ezt a régiót, illetve az Azovi-tengert, melyen nemzetközi jog szerint Ukrajnával osztoznak, saját területének tekinti.)

Áldozatokról, sérültekről, okozott kárról nincs hír, ezek a jelentések később várhatók.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal, mindkét oldal azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat céloz, az ellenséges ország pedig szándékosan támad terrorista szándékkal polgári célpontokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images