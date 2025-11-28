  • Megjelenítés
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Globál

Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett

Portfolio
Intenzív támadás érte az éjjel Oroszországot Ukrajna felől: aktiválták a légvédelemet többek közt Rosztov, Voronyezs és Moszkva régiókban is – számol be a TASZSZ hírügynökség.

Az éjjel kifejezetten intenzív támadás érte Oroszországot Ukrajna felől: az orosz légvédelem összesen 136 pilóta nélküli repülőgép lelövését jelentette különböző légvédelmi fegyverekkel.

(Az összes, Oroszország ellen indított UAV vélhetően ennél magasabb szám, az elfogási ráta sosem 100%-os.)

Az orosz védelmi minisztérium jelentése szerint

  • a legtöbb drónt Rosztov felett lőtték le, 46 UAV-t sikerült elfogni,
  • emellett 30 drónt lőttek fel Szaratov fölött,
  • 29-et a Krím fölött,
  • 6-ot Brjanszk fölött,
  • 5-öt Volgográd,
  • 2-t Voronyezs,
  • 2-t Moszkva,
  • 1-et Kurszk,
  • 1-et Kaluga régiók fölött.
  • Emellett elfogtak 12 drónt a Fekete-tenger és 2-t az Azovi-tenger fölött is.

(A Krím nemzetközi jog szerint Ukrajna része, de Oroszország ezt a régiót, illetve az Azovi-tengert, melyen nemzetközi jog szerint Ukrajnával osztoznak, saját területének tekinti.)

Még több Globál

Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez

Radikális fordulatot jelentett be Donald Trump: "fordított migráció" és tömeges deportálás jön az Egyesült Államokban

Áldozatokról, sérültekről, okozott kárról nincs hír, ezek a jelentések később várhatók.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal, mindkét oldal azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat céloz, az ellenséges ország pedig szándékosan támad terrorista szándékkal polgári célpontokat.

Kapcsolódó cikkünk

Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

A dolgok adminisztrációjáról

Friedrich Engels 1878-ban megjelent Anti-Dühring című könyvében azt írja, amikor a kapitalizmus által kifejlesztett roppant termelőerők szétfeszítik a polgári termelés kereteit, a proletariát

Holdblog

Mindent letarol a kamu tartalom

Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket gyárt, amiről a szakavatott szem sem nagyon tudja megmondani, hogy kamu.... The post Mindent letar

PR cikk

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Súlyos károk: Oroszország elveszthette az egyik kritikus fontosságú űrkikötőjét
Putyin: Orbánt bármikor szívesen látjuk, van még egy elrendezetlen ügyünk
Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility