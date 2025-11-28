Levélben kéri Brüsszelt a német kancellár, hogy 2035 után is lehessen belső égésű motoros autók eladni

Merz pénteken közölte, hogy Brüsszelnek címzett levelében nagyobb technológiai nyitottságot fog sürgetni. A konzervatív kancellár régóta osztja a Németország kulcsiparának számító, a kínai versennyel küzdő autógyártók álláspontját:
szerintük a belső égésű motorok kivezetésének és az elektromos autókra való átállásnak a jelenlegi menetrendje irreális.
Pártja kisebbik koalíciós partnere, a szociáldemokraták eddig megosztottak voltak az ügyben. Merz szerint a koalíciós kormány csütörtökön abban állapodott meg, hogy felmentéseket kér az EU-tól a plug-in hibridek és a különösen hatékony belső égésű motorok számára.
Mindannyian tisztában voltunk az autóipar jelenlegi helyzetével
– mondta Merz, "prekáriusnak" nevezve azt. Hangsúlyozta, hogy Németország kitart a klímavédelmi célok mellett:
Ezeket olyan mobilitással akarjuk elérni, amely megőrzi a munkahelyeket Európában, és különösen a német autóiparban.
A Berlin álláspontját összefoglaló levél időzítése egybeesik azzal, hogy az EU végrehajtó szerve, az Európai Bizottság december 10-én terveket mutat be Európa autóiparának megerősítésére. Az elektromobilitás melletti elköteleződést aláhúzva Merz azt is közölte, hogy a koalíció megállapodott egy támogatási program indításáról, amely az alacsony és közepes jövedelmű háztartásokat segíti elektromos vagy plug-in hibrid autó vásárlásában vagy lízingelésében.
A koalíciós dokumentum szerint 3 000 eurós alaptámogatást terveznek, amely gyermekenként 500 euróval növelhető, legfeljebb 1 000 euróig. A program a tervek szerint jövőre, a lehető leghamarabb indulna.
Mindez azonban nem oszlatta el a bírálatokat. A Transport & Environmenthez hasonló kampányszervezetek azzal vádolják Berlint, hogy a múlthoz ragaszkodik, ami csak tovább rontja az autógyártók helyzetét.
Aki azt hiszi, hogy Németország a jövőben a már ma is elavultnak számító belső égésű technológiával képes lesz munkahelyeket és hozzáadott értéket megőrizni, az szándékosan huny szemet a valóság előtt
– mondta Sebastian Bock, a T&E németországi vezetője.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
