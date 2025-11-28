Brüsszel azonnal megszólalt Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról

Pénteken találkozott egymással Moszkvában Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő. Az Európai Bizottság közölte, hogy a látogatás Orbán saját kezdeményezése volt, nem uniós mandátummal történt, és hangsúlyozta: az EU az egységet és az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatos közös álláspontot tekinti mércének, ezért a tagállami vezetők nem képviselhetik egyénileg az Uniót ilyen ügyekben.

Az Európai Bizottság pénteken világossá tette, hogy Orbán Viktor moszkvai látogatása nem az Európai Unió nevében történt. Paula Pinho szóvivő a brüsszeli sajtótájékoztatón azt mondta,

a magyar miniszterelnök útja »saját kezdeményezés«, és nem tekinthető uniós mandátummal történő diplomáciai lépésnek.

Hozzátette, hogy az Európai Bizottság minden külpolitikai mozgást abból a szempontból értékel, hogy

az mennyiben szolgálja az EU egységét és a közösen kialakított álláspontot az Ukrajna elleni orosz agresszió ügyében.

Pinho szerint az uniós intézmények álláspontja változatlan: a tagállamok vezetői egyénileg nem képviselhetik az EU-t olyan tárgyalásokon, amelyek közös európai külpolitikát érintenek.

Eközben Moszkvában lezárult az Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin közötti megbeszélés, amelyről ugyan nem tartottak sajtótájékoztatót, de az orosz hírügynökségeknek mindkét fél rövid nyilatkozatot tett – amint arról beszámoltunk.

Putyin arról beszélt, hogy a magyar–orosz kapcsolatok a nemzetközi környezet feszültségei ellenére is „folyamatosan fejlődnek”, és Orbán hozzáállását „pragmatikusnak” nevezte. Elmondása szerint a két ország közötti kereskedelem tavaly 7 százalékkal nőtt a szankciós helyzet ellenére, és az energetikai együttműködést kiterjedtnek, ugyanakkor problémákkal terheltnek minősítette. Putyin azt is kiemelte, hogy Magyarország szerinte „kiegyensúlyozott” álláspontot képvisel Ukrajna ügyében, és köszönetet mondott Orbánnak azért, hogy Budapest kész lenne helyszínt biztosítani egy, a háború lezárását célzó békecsúcsnak, amelyet állítása szerint Donald Trump ajánlott magyarországi helyszínként.

Orbán Viktor a találkozón az orosz–magyar kapcsolatok további fejlesztéséről beszélt, és reményét fejezte ki, hogy a közelmúlt békekezdeményezései elvezethetnek a háború lezárásához. A RIA Novosztyi beszámolója szerint a magyar miniszterelnök felidézte, hogy ez már a tizennegyedik személyes találkozója Putyinnal, és úgy fogalmazott: a jelenlegi történelmi helyzetben különösen fontos, hogy a két ország fenntartsa az együttműködést.

Arról egyelőre nincs információ, hogy a tárgyalásokon született-e konkrét megállapodás, mivel a felek nem álltak ki a sajtó elé, és csak később várható, hogy nyilvánosságra kerül-e érdemi részlet az egyeztetésről.

