Masszív támadás érte Oroszországot, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Masszív támadás érte Oroszországot, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap este több orosz békefeltételt is nyilvánosan ismertetett, köztük a Donbasz önkéntes átadását Oroszországnak és a terület, valamint Krím elismerését, mint az Oroszországi Föderáció része. Andrij Jermak ukrán elnöki tanácsadó azt mondta: teljes mértékben kizárt, hogy Volodimir Zelenszkij elnöksége alatt Ukrajna valaha is területket adjon át Oroszországnak. A jövő héten várhatóan további tárgyalások lesznek a háború lezárásáról, az áttörés továbbra is kérdéses. Az éjjel intenzív ukrán dróntámadás érte Oroszországot: a légvédelem 158 drón lelövését jelentette. A fronton Sziverszket, Kupjanszkot, Pokrovszkot szorongatják az oroszok, itt nagy változás nem történt az elmúlt napokban. A nap folyamán Orbán Viktor miniszterelnök Moszkvába érkezett, hogy Vlagyimir Putyin elnökkel tárgyaljon energetikai kérdésekről. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.
Lezárult a Putyin-Orbán csúcstalálkozó - Jönnek a bejelentések

Véget ért a Kremlben tartott megbeszélés Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, a két vezető rövid nyilatkozatokat tett az orosz médiának, de sajtótájékoztatót nem terveznek.

Ukrán jelentés

Az ukrán katonai vezérkar ma délelőtt jelentést adott ki az Oroszország elleni dróncsapásokról, állításuk szerint

  • felrobbantották a szaratovi olajfinomítót,
  • szétromboltak egy orosz drónindítót a krími Szaki térségében,
  • fegyver- és üzemanyagraktárakat támadtak Donyeck és Luhanszk megszállt részeiben.

(UNN)

Lezárult a házkutatás Jermaknál

Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök házában véget ért a házkutatás, a korrupció-ellenes hivatalok nem foglaltak le semmit és nem emeltek vádat - írták meg ukrán lapok.

A vizsgálat folytatódik, de az előzetes információk alapján Jermak jó eséllyel megússza az Enerhoatom körüli korrupciós ügyet.

Elkészült a béketerv, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút - Putyin asztalán van a megállapodás, hatalmas a titkolózás

Sem Ukrajna, sem az Egyesült Államok nem avatja be európai szövetségeseit annak a béketervnek a részleteibe, melyet a múlt héten Genfben összeraktak – tudta meg a Politico európai tisztviselőktől.

Új részletek derültek ki Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról

Orbán Viktor megérkezett az orosz fővárosba, jelentette a TASSZ tudósítója - Putyin és Orbán találkozóján részt vesz Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is, írja a lap. A tárgyalások moszkvai idő szerint 13:00 óra után kezdődnek, értesüléseink szerint 3-4 fős delegációval van jelen a magyar fél.

Orbán Viktor Moszkvában van

A magyar kormányfő gépe a moszkvai Vnukovó reptéren sikeresen landolt, moszkvai idő szerint délután 1 órakor tárgyal az orosz delegációval, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök vezet.

(TASZSZ)

Nyíltan kimondta a Kreml: teljesen fölösleges bármilyen megállapodást kötni Ukrajnával

Teljesen fölösleges Ukrajnával bármilyen megállapodást kötni a háború lezárásáról, Oroszország ezért nemzetközi szereplőkkel tárgyal – jelentette ki ma délelőtt Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az MK.ru cikke szerint.

Oroszország megkapta a genfi amerikai-ukrán béktervet

A dokumentumok kézhet vételéről Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő beszélt délelőtti sajtótájékoztatója során.

Véleményt nem mondott a tervezet realitásáról, annyit közölt csak a nyilvánossággal, hogy tárgyalnak róla, jövő héten pedig lesz egy orosz-amerikai találkozó is.

(TASZSZ nyomán)

Jermak elismerte a házkutatást

Az ukrán elnök kabinet vezetője, Andrij Jermak elismerte, hogy házkutatást tartanak nála az ukrán korrupció-ellenes szolgálatok, teljes együttműködéséről biztosította a NABU és a SAPO embereit.

A hír hátteréről itt írtunk:

Kapcsolódó cikkünk

Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez

Összeomlott a frontvonal - Elárulták az ukránok, mi vezetett a hatalmas orosz sikerhez

A zaporizzsjai frontszakaszon, Huljapole térségében egy ukrán alakulat engedély nélkül hagyta el állásait, aminek következtében az orosz erők oldalba tudták támadni a védelmi vonalat, és több ukrán katona eltűntként szerepel a nyilvántartásban - írta meg a dél-ukrajnai erők szóvivője alapján az Interfax-Ukrajina.

Kimondta a brüsszeli vezető: ha az EU ezt tényleg megteszi Oroszországgal, elfelejthetjük a béketárgyalásokat

Ha az Európai Unió elkezdi a befagyasztott orosz eszközök átadását Ukrajnának, veszélybe kerülhetnek a béketárgyalások és a békekötés lehetősége Oroszországgal – írta meg Bart De Wever belga miniszterelnök Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levélben, melyet a Reuters szerzett meg.

Ukrán jelentés

Megérkezett az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentése: 247 harcérintkezést folytattak az orosz hadsereggel szárazföldön, az oroszok 53 légitámadást, 2800 dróntámadást és 3470 tüzérségi támadást hajtottak végre Ukrajna ellen.

A harcok epicentruma Pokrovszk és Kosztyantynivka.

(UNN)

Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez

Házkutatást tartanak Ukrajna korrupció-ellenes hivatalai, a NABU és a SAPO az ukrán elnöki kabinet vezetőjénél, Andrij Jermaknál – írja több ukrán lap.

A Kreml is megerősítette a Putyin-Orbán találkozót

Dmitrij Peszkov Kreml-sajtófőnök ma megerősítette a magyar és orosz vezető közti találkozó hírét.

Az eseményre Moszkvában kerül majd sor.

(TASZSZ nyomán)

Rászóltak Oroszországra: ne vigyétek háborúzni az állampolgárainkat!

Jordánia hivatalosan is felszólította Oroszországot arra, hogy fejezze be állampolgáraik toborzását, miután kiderült, hogy két jordániai férfi is elesett Ukrajnában az orosz haderőben harcolva – írta meg az Al-Dzsazíra.

Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett

Intenzív támadás érte az éjjel Oroszországot Ukrajna felől: aktiválták a légvédelemet többek közt Rosztov, Voronyezs és Moszkva régiókban is – számol be a TASZSZ hírügynökség.

Bejelentették: ma találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök

Ma találkozik Moszkvában Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök - olvasható az MTI cikkében.

Határozottan elutasította Ukrajna Putyin békefeltételét: „amíg Zelenszkij az elnök, ez soha nem fog megtörténni”

Egyértelműen és határozottan visszautasította Ukrajna azt a békefeltételt, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap nyilvánosan megfogalmazott délutáni sajtóválaszában.

Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.

Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben olvasható vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Az összeomlás fenyegeti Oroszországot, fordulat a béketervben – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images

