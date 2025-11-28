Masszív támadás érte Oroszországot, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök házában véget ért a házkutatás, a korrupció-ellenes hivatalok nem foglaltak le semmit és nem emeltek vádat - írták meg ukrán lapok.

A vizsgálat folytatódik, de az előzetes információk alapján Jermak jó eséllyel megússza az Enerhoatom körüli korrupciós ügyet.