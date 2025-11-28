Masszív támadás érte Oroszországot, Orbán Viktor Moszkvában tárgyal - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

Lezárult a Putyin-Orbán csúcstalálkozó - Jönnek a bejelentések
Véget ért a Kremlben tartott megbeszélés Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök közt, a két vezető rövid nyilatkozatokat tett az orosz médiának, de sajtótájékoztatót nem terveznek.
Ukrán jelentés
Az ukrán katonai vezérkar ma délelőtt jelentést adott ki az Oroszország elleni dróncsapásokról, állításuk szerint
- felrobbantották a szaratovi olajfinomítót,
- szétromboltak egy orosz drónindítót a krími Szaki térségében,
- fegyver- és üzemanyagraktárakat támadtak Donyeck és Luhanszk megszállt részeiben.
(UNN)
Lezárult a házkutatás Jermaknál
Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök házában véget ért a házkutatás, a korrupció-ellenes hivatalok nem foglaltak le semmit és nem emeltek vádat - írták meg ukrán lapok.
A vizsgálat folytatódik, de az előzetes információk alapján Jermak jó eséllyel megússza az Enerhoatom körüli korrupciós ügyet.
Elkészült a béketerv, amely örökre lezárhatja az ukrajnai háborút - Putyin asztalán van a megállapodás, hatalmas a titkolózás
Sem Ukrajna, sem az Egyesült Államok nem avatja be európai szövetségeseit annak a béketervnek a részleteibe, melyet a múlt héten Genfben összeraktak – tudta meg a Politico európai tisztviselőktől.
Új részletek derültek ki Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozójáról
Orbán Viktor megérkezett az orosz fővárosba, jelentette a TASSZ tudósítója - Putyin és Orbán találkozóján részt vesz Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, Jurij Usakov elnöki tanácsadó és Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes is, írja a lap. A tárgyalások moszkvai idő szerint 13:00 óra után kezdődnek, értesüléseink szerint 3-4 fős delegációval van jelen a magyar fél.
Orbán Viktor Moszkvában van
A magyar kormányfő gépe a moszkvai Vnukovó reptéren sikeresen landolt, moszkvai idő szerint délután 1 órakor tárgyal az orosz delegációval, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök vezet.
(TASZSZ)
Nyíltan kimondta a Kreml: teljesen fölösleges bármilyen megállapodást kötni Ukrajnával
Teljesen fölösleges Ukrajnával bármilyen megállapodást kötni a háború lezárásáról, Oroszország ezért nemzetközi szereplőkkel tárgyal – jelentette ki ma délelőtt Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő az MK.ru cikke szerint.
Oroszország megkapta a genfi amerikai-ukrán béktervet
A dokumentumok kézhet vételéről Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő beszélt délelőtti sajtótájékoztatója során.
Véleményt nem mondott a tervezet realitásáról, annyit közölt csak a nyilvánossággal, hogy tárgyalnak róla, jövő héten pedig lesz egy orosz-amerikai találkozó is.
(TASZSZ nyomán)
Jermak elismerte a házkutatást
Az ukrán elnök kabinet vezetője, Andrij Jermak elismerte, hogy házkutatást tartanak nála az ukrán korrupció-ellenes szolgálatok, teljes együttműködéséről biztosította a NABU és a SAPO embereit.
A hír hátteréről itt írtunk:
Összeomlott a frontvonal - Elárulták az ukránok, mi vezetett a hatalmas orosz sikerhez
A zaporizzsjai frontszakaszon, Huljapole térségében egy ukrán alakulat engedély nélkül hagyta el állásait, aminek következtében az orosz erők oldalba tudták támadni a védelmi vonalat, és több ukrán katona eltűntként szerepel a nyilvántartásban - írta meg a dél-ukrajnai erők szóvivője alapján az Interfax-Ukrajina.
Kimondta a brüsszeli vezető: ha az EU ezt tényleg megteszi Oroszországgal, elfelejthetjük a béketárgyalásokat
Ha az Európai Unió elkezdi a befagyasztott orosz eszközök átadását Ukrajnának, veszélybe kerülhetnek a béketárgyalások és a békekötés lehetősége Oroszországgal – írta meg Bart De Wever belga miniszterelnök Ursula von der Leyennek, az Európai Bizottság elnökének küldött levélben, melyet a Reuters szerzett meg.
Ukrán jelentés
Megérkezett az ukrán katonai vezérkar reggeli jelentése: 247 harcérintkezést folytattak az orosz hadsereggel szárazföldön, az oroszok 53 légitámadást, 2800 dróntámadást és 3470 tüzérségi támadást hajtottak végre Ukrajna ellen.
A harcok epicentruma Pokrovszk és Kosztyantynivka.
(UNN)
Elérte a korrupciós botrány Zelenszkij hivatalát: kivonult a NABU Ukrajna második leghatalmasabb emberéhez
Házkutatást tartanak Ukrajna korrupció-ellenes hivatalai, a NABU és a SAPO az ukrán elnöki kabinet vezetőjénél, Andrij Jermaknál – írja több ukrán lap.
A Kreml is megerősítette a Putyin-Orbán találkozót
Dmitrij Peszkov Kreml-sajtófőnök ma megerősítette a magyar és orosz vezető közti találkozó hírét.
Az eseményre Moszkvában kerül majd sor.
(TASZSZ nyomán)
Rászóltak Oroszországra: ne vigyétek háborúzni az állampolgárainkat!
Jordánia hivatalosan is felszólította Oroszországot arra, hogy fejezze be állampolgáraik toborzását, miután kiderült, hogy két jordániai férfi is elesett Ukrajnában az orosz haderőben harcolva – írta meg az Al-Dzsazíra.
Megtámadták Oroszországot: rakéták zúgtak Moszkva felett
Intenzív támadás érte az éjjel Oroszországot Ukrajna felől: aktiválták a légvédelemet többek közt Rosztov, Voronyezs és Moszkva régiókban is – számol be a TASZSZ hírügynökség.
Bejelentették: ma találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel Orbán Viktor miniszterelnök
Ma találkozik Moszkvában Orbán Viktor miniszterelnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök - olvasható az MTI cikkében.
Határozottan elutasította Ukrajna Putyin békefeltételét: „amíg Zelenszkij az elnök, ez soha nem fog megtörténni”
Egyértelműen és határozottan visszautasította Ukrajna azt a békefeltételt, melyet Vlagyimir Putyin orosz elnök tegnap nyilvánosan megfogalmazott délutáni sajtóválaszában.
Masszív támadás érte Oroszországot, Ukrajna visszadobta Putyin békefeltételét - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken
Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború pénteki fejleményeivel.
Tegnapi tudósításunk ebben a cikkben olvasható vissza:
Címlapkép forrása: Kostiantyn Liberov/Libkos/Getty Images
