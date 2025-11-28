  • Megjelenítés
India gazdasága turbófokozatban: 8,2%-os növekedés Trump 50%-os vámjai mellett
India gazdasága turbófokozatban: 8,2%-os növekedés Trump 50%-os vámjai mellett

Portfolio
India gazdasága a harmadik negyedévben 8,2%-kal bővült, jócskán felülmúlva a várakozásokat, miközben Donald Trump 50%-os vámtarifái már élesben tesztelik az ország ellenálló képességét. Az első friss adatok azt mutatják, hogy a büntetővámok rontják ugyan az üzleti hangulatot, de Narendra Modi kormánya adócsökkentésekkel és a belső kereslet élénkítésével igyekszik pályán tartani a növekedést – ami nem véletlen, hiszen a magánfogyasztás a GDP csaknem 60%-át adja.

India gazdasága a vártnál gyorsabban nőtt az előző negyedévben, ami rávilágít ellenálló képességére, még úgy is, hogy Donald Trump elnök meredek vámtarifái beárnyékolják az év hátralévő részének kilátásait, derül ki a Bloomberg cikkéből.

A bruttó hazai termék 8,2%-kal emelkedett a szeptemberrel záruló három hónapban az egy évvel korábbihoz képest

– közölte pénteken a statisztikai minisztérium –, meghaladva a Bloomberg-felmérésben szereplő 7,4%-os medián előrejelzést. Ez az április–júniusi időszak 7,8%-os bővülését követi.

Ezek az első számok, amelyek képet adnak a növekedésről azóta, hogy augusztusban életbe léptek Trump 50%-os vámtarifái. A büntető jellegű, a nagy gazdaságok között a legmagasabbnak számító terhek rontották a hangulatot: a gyártók a megrendelések lassulásáról számoltak be az Egyesült Államokból, India legnagyobb exportpiacáról.

Narendra Modi indiai miniszterelnök a fogyasztás és a vállalati költekezés ösztönzésével próbálja megtámogatni a növekedést.

Kormánya szeptemberben jelentős adócsökkentéseket vezetett be, hogy élénkítse a kiadásokat az ünnepi szezon előtt. A magánfogyasztás a GDP csaknem 60%-át teszi ki.

