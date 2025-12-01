Egy lépéssel közelebb az ukrajnai békéhez? Megszólalt Volodimir Zelenszkij az eredményekről

Az ukrán államfő a Telegramon számolt be a fejleményekről. Közölte, hogy az Egyesült Államokban dolgozó csapatok egyeztetéseit követően az ukrán delegáció vezetője, Rusztem Umerov ismertette a párbeszéd fő hangsúlyait és néhány előzetes eredményt.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy

a megbeszélések építő jellegűek voltak, és minden kérdést nyíltan vitattak meg.

A fókusz mindvégig Ukrajna szuverenitásának és nemzeti érdekeinek biztosításán maradt - emelte ki.

Zelenszkij köszönetet mondott az Egyesült Államoknak, Donald Trump stábjának és személyesen az amerikai elnöknek

azért az időért, amelyet intenzíven a háború befejezését célzó lépések meghatározására fordítanak.

"Folytatjuk a munkát. Személyes találkozón várom csapatunktól a teljes beszámolót" - tette hozzá az ukrán elnök.

Az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára, Rusztem Umerov szerint a floridai tárgyalások érdemi előrelépést hoztak az igazságos béke felé, és közelebb vitték egymáshoz Ukrajna és az Egyesült Államok álláspontját.

Marco Rubio amerikai külügyminiszter úgy értékelt, hogy a floridai egyeztetések előrehaladást mutattak, ugyanakkor

még sok munka áll a felek előtt.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Sarah Meyssonnier