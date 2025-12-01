Nukleáris robbantások: veszélyes következményekre figyelmeztetik Trumpot

Markey kedden felszólította az elnököt, hogy ne vigye tovább az ügyet. Úgy véli,
a tesztek újjáélesztése más nagyhatalmakat is kísérletezésre ösztönözne.
Trump a múlt hónap végén a közösségi médiában közölte, hogy utasította a Pentagon vezetését: azonnal kezdjék meg a nukleáris robbantási kísérletek előkészítését, 33 év szünet után. A bejelentés zavart keltett, mert a nukleáris kísérletek végrehajtása valójában az Energiaügyi Minisztériumhoz tartozó Nemzeti Nukleáris-biztonsági Igazgatóság (NNSA) feladata.
Már egyetlen, csekély erejű amerikai nukleáris teszt is zöld utat adna Oroszországnak és Kínának számos, nagy erejű kísérlethez, amelyek sokkal inkább alkalmasak új nukleáris fegyverek kifejlesztésére, és ez veszélyt jelenthetne az Egyesült Államok nemzetbiztonságára
– írta Markey Trumpnak címzett levelében.
Markey a szenátusi és képviselőházi tagokból álló Nukleáris Fegyverek és Fegyverzet-ellenőrzési Munkacsoport társelnöke. Régóta a nonproliferáció egyik meghatározó kongresszusi alakja. Már 2020-ban, Trump első elnöki ciklusában is ellenezte a nukleáris kísérletek amerikai újraindítását.
A Fehér Ház kedden megismételte, hogy a tesztelési folyamat "azonnal" megkezdődik, és Trump azért adott erre utasítást, mert "mások tesztprogramjai" ezt indokolják. Egy fehér házi tisztviselő szerint az elnök a leszerelést szeretné elérni, ugyanakkor a lépést szükségesnek tartja egy "erős, hiteles és hatékony nukleáris elrettentő erő" fenntartásához.
A Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) igazgatója, John Ratcliffe november 3-án a közösségi médiában azt írta, hogy Trumpnak "igaza van": más országok nukleáris fegyvereket tesztelnek. Trump bejelentésére reagálva Vlagyimir Putyin orosz elnök utasította legfőbb tisztségviselőit, hogy dolgozzanak ki javaslatokat egy lehetséges nukleáris fegyverkísérletre. Oroszország a Szovjetunió 1991-es összeomlása óta nem hajtott végre ilyen kísérletet.
Markey levele szerint Trump azt állította, hogy Oroszország és Kína kisméretű, nehezen észlelhető, úgynevezett hidronukleáris teszteket végez. Ez szerinte ellentétes az amerikai gyakorlattal és az Átfogó atomcsend-egyezménnyel (CTBT). "A 2019-ből származó ilyen jellegű hírek aggodalomra adnak okot, de nem megerősítettek" – írta a szenátor, hozzátéve: "még ha igazak is lennének, akkor sem indokolnák az amerikai nukleáris tesztelés újraindítását".
A szenátor december 15-ig bizonyítékot kért az elnöktől arra, hogy Oroszország és Kína titokban nukleáris kísérleteket folytat. Arra is rákérdezett, nem keverik-e össze az elnöki nyilatkozatok a rakétateszteket a nukleáris robbantási kísérletekkel.
