  • Megjelenítés
Úgy tűnik, Donald Trump felettébb optimista a béke kapcsán:
Globál

Úgy tűnik, Donald Trump felettébb optimista a béke kapcsán: "jó esély" van a háború lezárására

Portfolio
Donald Trump szerint "jó esély" mutatkozik egy ukrajnai békemegállapodásra - írta meg az Ukrinform.

Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén, Floridából Washingtonba tartva nyilatkozott újságíróknak.

Mint mondta,

a folyamatban lévő tárgyalások alapján "jó esélyt" lát egy megállapodásra.

Trump hangsúlyozta, hogy véget akar vetni annak, hogy Ukrajnában havonta ezrek halnak meg.

Még több Globál

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Fontos európai csúcsnak fordíthat teljesen hátat Trump jobbkeze: felvonták a szemöldöküket Brüsszelben

Nukleáris robbantások: veszélyes következményekre figyelmeztetik Trumpot

A republikánus elnök megerősítette, hogy beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Steve Witkoff elnöki különmegbízottal, miután ők Floridában találkoztak az ukrán delegációval. Rövid értékelése szerint a folyamat

jól halad.

Mint hozzáfűzte, a tárgyalások lezárására továbbra sem szabott határidőt.

Trump ugyanakkor rámutatott, hogy Ukrajna "nehéz problémákkal" néz szembe. Kérdésre válaszolva a korrupciós helyzetet emelte ki, amely szerinte "nem segít".

A vasárnap Floridában tartott egyeztetéseket az amerikai és az ukrán fél is produktívnak és konstruktívnak nevezte, számottevő áttörésről azonban nem érkezett hír egyelőre.

Kapcsolódó cikkünk

Egy lépéssel közelebb az ukrajnai békéhez? Megszólalt Volodimir Zelenszkij az eredményekről

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington
A hóviharral megérkezett a közlekedési káosz is: több mint 30 centi hóra számítanak, de nem itthon
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility