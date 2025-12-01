Úgy tűnik, Donald Trump felettébb optimista a béke kapcsán: "jó esély" van a háború lezárására

Az amerikai elnök az Air Force One fedélzetén, Floridából Washingtonba tartva nyilatkozott újságíróknak.

Mint mondta,

a folyamatban lévő tárgyalások alapján "jó esélyt" lát egy megállapodásra.

Trump hangsúlyozta, hogy véget akar vetni annak, hogy Ukrajnában havonta ezrek halnak meg.

A republikánus elnök megerősítette, hogy beszélt Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel és Steve Witkoff elnöki különmegbízottal, miután ők Floridában találkoztak az ukrán delegációval. Rövid értékelése szerint a folyamat

jól halad.

Mint hozzáfűzte, a tárgyalások lezárására továbbra sem szabott határidőt.

Trump ugyanakkor rámutatott, hogy Ukrajna "nehéz problémákkal" néz szembe. Kérdésre válaszolva a korrupciós helyzetet emelte ki, amely szerinte "nem segít".

A vasárnap Floridában tartott egyeztetéseket az amerikai és az ukrán fél is produktívnak és konstruktívnak nevezte, számottevő áttörésről azonban nem érkezett hír egyelőre.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images