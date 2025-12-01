Történelmi jelentőségű légicsatát videóztak a NATO egyik legerősebb tagjánál - Hatalmasat villantott a Kizilelma

A vállalat szerint a Bayraktar Kızılelma önállóan észlelte és követte a célpontot a beépített fedélzeti radarral, majd az egyébként csakugyan török fejlesztésű rakétával ért el közvetlen találatot.

A teszthez öt, a Merzifon bázisról felszálló F–16-os biztosított kísérletet, valamint egy Bayraktar Akıncı is rögzítette az eseményt.

Dünyada ilk kez bir insansız savaş uçağı, görüş ötesi havadan havaya füze ile hedefini vurdu.For the first time in the world, an unmanned combat aircraft struck its target with a BVR air-to-air missile. Bayraktar #KIZILELMA ️ GÖKDOĞAN Füzesi Atış Testi GÖKDOĞAN… pic.twitter.com/KCSxlaA2Hu https://twitter.com/hashtag/KIZILELMA?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw — BAYKAR (@BaykarTech) November 30, 2025

Ez az első ismert eset, hogy

egy pilóta nélküli sugárhajtású gép fedélzeti radarjával és egy, általa irányított közepes hatótávolságú rakétával vett részt légiharcban és ért el sikeres találatot.

A többi NATO-tagország sincs annyia elmaradva a fejlesztésben: decemberben tesztelhetik az amerikai-ausztrál fejlesztésű MQ–28 Ghost Bat-ot is, hasonló körülmények között.

A Kızılelma drón teljes egészében török fejlesztés, maximális bevetési magassága kb. 14 ezer méter, és több mint három órán át képes levegőbe maradni,

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons