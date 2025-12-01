  • Megjelenítés
Történelmi jelentőségű légicsatát videóztak a NATO egyik legerősebb tagjánál - Hatalmasat villantott a Kizilelma
Globál

Történelmi jelentőségű légicsatát videóztak a NATO egyik legerősebb tagjánál - Hatalmasat villantott a Kizilelma

Portfolio
Az orosz-ukrán háború legelején nagy hírnévre szert tevő Baykar török vállalat közölte, hogy a sugármeghajtású Kızılelma drónjuk a világon elsőként semmisített meg légi célpontot közepes hatótávolságú levegő–levegő rakétával - írta meg a Militarnyi.

A vállalat szerint a Bayraktar Kızılelma önállóan észlelte és követte a célpontot a beépített fedélzeti radarral, majd az egyébként csakugyan török fejlesztésű rakétával ért el közvetlen találatot.

A teszthez öt, a Merzifon bázisról felszálló F–16-os biztosított kísérletet, valamint egy Bayraktar Akıncı is rögzítette az eseményt.

Ez az első ismert eset, hogy

Még több Globál

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Orosz csodafegyvert vásárolna a világ legnépesebb állama - Ezen biztosan ki fognak akadni nyugaton

Tiltott, első világháborús vegyi anyagot vethetett be a hatóság az EU-tagjelölt országban

egy pilóta nélküli sugárhajtású gép fedélzeti radarjával és egy, általa irányított közepes hatótávolságú rakétával vett részt légiharcban és ért el sikeres találatot.

A többi NATO-tagország sincs annyia elmaradva a fejlesztésben: decemberben tesztelhetik az amerikai-ausztrál fejlesztésű MQ–28 Ghost Bat-ot is, hasonló körülmények között.

A Kızılelma drón teljes egészében török fejlesztés, maximális bevetési magassága kb. 14 ezer méter, és több mint három órán át képes levegőbe maradni,

Kapcsolódó cikkünk

Agresszívabbá válhat a NATO Oroszországgal szemben, vége a béketárgyalásnak – Orosz-ukrán háborús híreink hétfőn

Címlapkép forrása: Wikimedia Commons

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza

"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha

Állásajánlat

Szenior Advisory

Szenior Advisory

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Adómentesség, avagy a TBSZ számla titkai

Ha szeretnéd kihozni a legtöbbet a befektetéseidből, akkor ez az előadás neked szól. Végigmegyünk mindenen, ami a TBSZ és megnyitásához, használatához és okos kihasználásához kell.

Ez is érdekelhet
Meglepő együttműködésre derült fény, a béketerv lezárásáról dönthetnek ma - Ukrajnai háborús híreink vasárnap
Kongatják a vészharangokat, az évezred eleje óta nem látott válságban az EU legerősebb országa
Lezárultak az amerikai-ukrán tárgyalások: ezt ajánlja Washington
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility