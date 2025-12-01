Kiderült, mennyivel szívja ki az állam a fővárost: a fejlesztésekre alig marad pénz

A 2026-os fővárosi költségvetés tervezetét már benyújtották, bár a jelenlegi év lezárása még bizonytalan. A jövő évi büdzsé az Új esély címet kapta, jelezve, hogy a jelenlegi finanszírozási helyzet nem folytatódhat tovább.
„2026-ban 97 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást szednének be fővárostól szolidaritási hozzájárulásként, illetve ezenfelül 5,3 milliárdot kérnek a Versenyképes járások program területfejlesztési alapjába.
Tehát 100 milliárd fölötti befizetést várnak a fővárostól, miközben működés kiadásokra mindösszesen 40 milliárd forint állami normatívát kapna az önkormányzat. Tehát 63 milliárddal fizetnénk többet az államnak, mint amennyit kapunk
– magyarázta Kiss Ambrus.
A 2026-os költségvetésben két provizórikus elemet alkalmaztak:
- egyrészt azt, hogy a főváros nem lesz nettó befizető az államnak, így 63 milliárddal kevesebb szolidaritási hozzájárulással számolnak,
- másrészt bevételként szerepeltetik a 2023-ban jogtalanul elvont 28 milliárd forintot és annak kamatait.
Ez együttesen mintegy 100 milliárd forint bevételt jelent, ami nélkül nem lehetne jövő évi költségvetést tervezni.
A jövő évi költségvetési kiadási főösszeg 532,5 milliárd forint, amely tartalmazza ezt a több mint 100 milliárd forintot. A közlekedési cégeknél ismét számolnak a 65 milliárd forint értékű kötelezettségvállalás értékesítésével, de az éven átnyúló kifizetések összege nem emelkedik.
A főváros nem tervez létszámbővítést, és a közszolgáltatások növelésével sem számol. A korábban rögzített 5 százalékos reálértékű béremelés önmagában 16-17 milliárd forint kiadásnövekedést jelentene, de a bértárgyalásokat még nem tudták megkezdeni a bizonytalan pénzügyi helyzet miatt.
A főváros bevételei három fő forrásból származnak: az állami normatíva (40 milliárd forint), a közhatalmi bevételek (322,5 milliárd forint, főként iparűzési adó), valamint az egyéb működési bevételek (88,7 milliárd forint, beleértve a 2023-as szolidaritási hozzájárulás 28 milliárdját és kamatait).
A városvezetés nem tervez parkolási, intézményi térítési díj- vagy jegyáremelést 2026-ban. A közösségi közlekedés bérletárai a MÁV-tarifákhoz igazodnak, a jegyárakat pedig már idén emelték. Az idősotthonok térítési díjai a nyugdíjemeléshez mérten automatikusan emelkednek, a gyermekétkeztetés árait viszont nem kívánják emelni.
A fejlesztésekre fordítható keret mindössze 25,6 milliárd forint, ami a főigazgató szerint "rettenetesen kevés". Egy Budapest méretű városnak 120-150 milliárd forintot kellene felújításokra, beruházásokra költenie. A jövő évi keret nagy része már determinált, elindult vagy közbeszerzési szerződéssel lefedett projektek fedezeteként szolgál. Új projektet jövőre sem tudnak indítani.
A BKK és a BKV 192 milliárd forintot kap jövőre, de ebből 65 milliárd forintot az idei évi banki finanszírozás visszafizetése tesz ki.
Valójában csak 7 százalékos emelkedés van a béremelés hatása nélkül.
A főváros legnagyobb projektje, Rákosrendező fejlesztése kapcsán a mestertervekre vonatkozó pályázat márciusban zárul le.
2026-ban nagy építkezések még aligha indulnak el, a terület birtokbavétele is csak részben történt meg.
Kiss Ambrus szerint a főváros minimális elvárása, hogy ne legyen nettó befizető az államkasszába: „Nagyon egyszerű: ne legyünk nettó befizetők, ne vonjanak el a többet, mint amit megkapunk. Hogy ehhez az állami normatívát emelik, vagy a szolidaritási hozzájárulás mértékét csökkentik, részletkérdés.”
Címlapkép forrása: Shutterstock
