"Nagyon meg kell verni a bajnokot ahhoz, hogy megkapd az övét!"

Tíz éve egy MNB-faxüzenet és egy Excel-tábla mellől indult az Accorde Alapkezelő, ma már 800 milliárd forintot kezel, és a Concorde-csoport egyik legerősebb növekedési motorja. A kezdetek viszont tele voltak nehézségekkel, múltat kellett építeni, jó hozamokat elérni, forgalmazókat meggyőzni, ez nem volt egyszerű. A Covid és az orosz-ukrán háború nagy stresszteszt volt, de az Accorde mindkét évben markánsan felülteljesített, az elmúlt három év pedig már az exponenciális növekedésről szólt. Nagy pofonokról, a góllövő cipő megtalálásáról, Z generációs kollégákról, a hazai szabályozás kihívásairól, passzív alapokról, mesterséges intelligenciáról is beszélgettünk az Accorde Alapkezelő fennállásának tizedik évfordulója kapcsán Régely Károllyal, a Concorde vezérigazgatójával, Gyurcsik Attilával, az Accorde vezérigazgatójával, és Mezei Magdolnával, az Accorde Alapkezelő adminisztrációs területért felelős igazgatójával.

Az alapítás sztorija, a kezdetek

Hogyan emlékeztek vissza az Accorde alapításának pillanatára? A Concorde alapkezelőjének a kiválása nyilván nem független az Accorde létrehozásától.

Régely Károly: A Concorde közel harminc évvel ezelőtt ismerte fel, hogy egy alapkezelő elindítása milyen előnyökkel járhat. A cégcsoport az elemzési üzletágra támaszkodva sikeresen felépített egy alapkezelőt, de sajnos, részben a piac által is ismert folyamatok miatt jutottunk el oda, hogy az alapkezelő 2015-ben kivált. Ezzel hatalmas űrt hagyott maga után, nemcsak azért, mert mint alapkezelő vált ki, hanem azért is, mert a cégcsoporton belül különböző licencek is nála voltak. A teljes vagyonkezelés és a privátbank, az akkori kezelt vagy tanácsadott állomány hetven százaléka távozott a Concorde-ból. Az alapkezelő kiválásának tehát érezhető hatása volt, de valójában lehetőséget is teremtett. Nem volt kérdés, hogy újra nekifutunk egy alapkezelőnek, és az sem volt kérdés, hogy privátbanki üzletágat is építünk. Volt mire támaszkodni, mert a tudásbázis rendelkezésre állt, ismét az elemzésre alapozva építettük fel az alapkezelést.

Hogyan nézett ki az induló stratégia, és mik voltak az első nagy döntéseitek? Mik voltak az első hónapok vagy évek legnagyobb kihívásai?

Mezei Magdolna: Hosszú hónapok teltek el attól kezdve, amikor elhatároztuk, hogy felépítünk még egy alapkezelőt, odáig, hogy végig menjünk a teljes engedélyeztetési folyamaton, mire minden elvárást teljesítettünk az MNB felé. Egy gyönyörű november végi nap volt 2015-ben, szinte napra pontosan tíz évvel ezelőtt, amikor az MNB-től faxon megkaptuk az engedélyt, amit aztán nagyon büszkén vittünk magunkkal kinyomtatva a Concorde karácsonyi bulijára.

Régely Károly: A piac régebbi szereplőihez képest a nulláról kellett felépítenünk mindent, mind az alapkezelés, mind a privátbank területén. Éppen ezért említésre méltó az az eredmény, amit elértünk, hiszen tíz év alatt kellett behozni a lemaradást a versenytársakhoz képest. Ráadásul az első évek a szolgáltatások kialakításával, tapasztalatszerzéssel teltek, és csak az elmúlt öt év az, ami már az eredményekről és a sikerekről szól. Fontos, hogy az Accorde az alapításának első évétől kezdve nyereséges cégként működött, tehát nem volt olyan éve, az első sem, amikor finanszírozni kellett volna.

Gyurcsik Attila: Tíz éve éppen azon dolgoztam egy Excelben, hogy hogyan értékeljük majd a határidős devizaügyleteinket, szóval tényleg a nulláról indultunk.

Kikre építettetek az elején?

Gyurcsik Attila: Alapvetően a Concorde elemzői bázisára támaszkodtunk. Én az elemzés vezetőjeként távoztam a Concorde-tól, és kerültem az Accorde élére. Azért is volt logikus a belső erőforrásainkra építeni, mert az első öt évben nehéz lett volna piaci alapon alapkezelőket leigazolni egy startuphoz. Másrészt az is igaz, hogy az elemzési csapatnak egy jó karrier lehetőség portfóliómenedzserré válni, klasszikus fejlődési út is egyébként átülni sell side-ról buy side-ra.

Régely Károly: Azóta is történtek ilyen karrierutak. És ebben az is benne volt, hogy ami egyszer már bevált, azon miért változtassunk. Anno az alapkezelő Jaksity Gyurival, Szabó Lacival ugyanúgy az elemzői oldalról nőtt ki, és az is egy sikeres vállalkozás lett, mi ugyanezt az utat választottuk.

Milyen alapokkal indultatok?

Gyurcsik Attila: Az indulást követő három-öt évben az volt a stratégiánk, hogy a részvényelemzői tudásunkra építve országspecifikus alapokat indítottunk. Ilyen volt első körben a román alap, utána pedig a görög, és ezzel, ha úgy tetszik, betettük a lábunkat az ajtórésbe, mert ezek nagyon jól sikerült termékek voltak. A román alappal az indulás óta 3,5-szereztek, a göröggel 2,5-szereztek az ügyfelek. Ez a két sikersztori nagyon sokat segített abban, hogy miközben épült a track rekord, pozitív ügyfélélményt adjunk az Accorde-dal kapcsolatban. A lengyel alap, amit utoljára indítottunk, már 42 milliárd forintra nőtt, harmadszorra már még szélesebb bázis hitte el nekünk, hogy jó lesz a teljesítmény.

Régely Károly: Egyetlen lépés sem véletlenül történt. Az országspecifikus alapjaink azért indultak, mert olyan piacokat kerestünk, amik vonzó befektetési célpontok voltak, ezáltal nagy hozamot hoztak az ügyfeleknek, ráadásul más alapkezelőknél ilyen termékek nem voltak.

Bizonyára voltak kevésbé sikeres alapjaitok is. Mik voltak azok a termékek, amik nem működtek?

Mezei Magdolna: Olyan nincs a piacon, amit mi még nem csináltunk volna. Olvasztottunk be, szüntettünk meg alapot, kivettünk részalapot a teljes palettából. Ezek nyilván kisebb alapok voltak, ami nem működött, azt értelemszerűen megszűntettük.

Régely Károly: A track record építési fázisban nagyon erős volt bennünk a vállalkozói kedv, ha valakinek volt egy jó ötlete, koncepciója, és láttunk benne fantáziát, akkor elindultunk vele. Ebben nyilván a hibázás lehetősége is benne van.

Hogy lesz track record?

Mennyire volt nehéz felépíteni a külső forgalmazói hálózatot? Volt olyan időszak, amikor kifejezetten nehéz volt meggyőzni a piacot?

Gyurcsik Attila: Track record hiányában elindítani egy alapkezelőt nem könnyű. Ez az elején úgy nézett ki, hogy amikor elmentünk forgalmazókhoz, azzal fogadtak minket, hogy

okos fiúk vagytok, örülünk, hogy jöttetek, majd gyertek vissza öt év múlva, és mutassátok meg, hogy mit tudtok.

Nagyjából az első öt év egy alapkezelőnél praktikusan a múltnak a felépítését jelenti, abban a fázisban nem könnyű terméket értékesíteni.

Mennyit és hogyan segített a Concorde háttere abban, hogy eredményes legyen az alapkezelő? Mondjuk érdekeltté voltak téve a privátbankárok, brókerek, hogy Accorde-os alapokat adjanak el?

Régely Károly: A Concorde többféle módon is támogatta az Accorde-ot. Egyrészt azzal, hogy az itt dolgozó kollégáknak több évtizedes tőkepiaci múltja van, vagy azzal, hogy a portfóliómenedzserek a Concorde-ból érkeztek. Emellett azzal is segítette a Concorde az alapkezelőt, hogy megrendelőként ötleteket adott arra, hogy milyen típusú alapokat lehetne értékesíteni a piacon.

Gyurcsik Attila: A Concorde egy open architecture cég, tehát nincsen előírva, hogy kötelezően Accorde alapot kell értékesíteni az ügyfeleknek, és ez szerintem sokat segített az Accorde-nak abban, hogy egy versenyző piacon találja meg a helyét. Az alapkezelő sikere sok szempontból arról szól, hogy piaci alapon, piaci versenyben megmérettetve érjük el az eredményeinket. Nem kérdés, hogy a Concorde rengeteg támogatást nyújtott, de a vagyonunknak közel fele már külső szolgáltatóktól jön, ez pedig csak úgy lehetséges, ha a termékek valóban jók.

Az első évek eredményei vegyesek voltak a hozamok tekintetében. Mikor találtátok meg a góllövő cipőtöket?

Gyurcsik Attila:

Az embernek pofonokat kell kapnia ahhoz, hogy abból leszűrje a megfelelő tanulságokat.

A Concorde egy olyan cég, ahol rögtön bedobnak a mélyvízbe, de annyira motiváló a közeg, hogy van kedved megtanulni úszni, és ez szerintem igaz az alapkezelőre is. Le kellett tisztázni, hogy melyik portfóliómenedzser mihez ért valójában - beleértve magamat is -, hogy melyik alap milyen stratégiával tud sikeres lenni, és

amikor letisztult a pálya, onnantól lett meg a góllövő cipő.

Régely Károly: Három évvel ezelőtt volt egy inflexiós pont, amikor sikerült áttörnünk a falakat, és onnan exponenciális növekedés indult. Az Accorde legnagyobb alapja, az Abacus kezelt vagyona 265 milliárd forintra nőtt, az alapkezelő által kezelt vagyon pedig hatszorosára emelkedett másfél-két év alatt és így jutottunk el mára a 800 milliárd forintos vagyonhoz. Gyakorlatilag 2021 óta minden évben duplázódott a kezelt vagyon. A Concorde-nál a csoportszinten kezelt vagyontömeg elérte a 2000 milliárd forintot, ebből az utolsó 1000 milliárd az elmúlt két évben érkezett hozzánk. Tehát két év alatt annyit nőtt a vállalatcsoport, mint a megelőző harminc évben összesen. Mostanra a piac megkerülhetetlen szereplőjévé vált az alapkezelő és a privátbanki üzletág is. Jelenleg az exponenciális növekedés időszakát éljük, és a cégcsoport növekedésének az egyik legerősebb húzóereje az Accorde.

Szerintetek mi volt az a fordulópont, amikor a piac elkezdett másként tekinteni az Accorde-ra? Mikortól éreztétek track record szempontjából komfortosan magatokat?

Gyurcsik Attila: Az elmúlt öt év valóban vízválasztó volt, meg persze szerencse is kellett hozzá. A piac az elmúlt években inkább támogató volt, de azért pofonok is akadtak bőven. A Covid és az orosz-ukrán háború is nagy stressztesztnek bizonyult, de kiálltuk a próbát és mindkét évben sikerült markánsan felülteljesíteni. Gyakorlatilag a legjobban teljesítő alapkezelő voltunk a piacon. Ahhoz, hogy észrevegyenek, nagyot kell nyerni, pont úgy,

mint egy bokszmeccsen, ahol nagyon meg kell verni a bajnokot ahhoz, hogy megkapd az övét.





Aktív alapkezelés helye a mai piacon

Ti hogyan látjátok ma az aktív alapkezelés és a passzív megoldások versenyét? Mi az, amit egy aktív menedzser hozzá tud tenni, amit egy ETF nem? Mekkora konkurenciát láttok a passzív termékekben?

Gyurcsik Attila: Örülök, hogy vannak ETF-ek, legyen minél több. Ezek passzív befektetések és minél több a passzív befektető, nekünk annál nagyobb lehetőségünk van pénzt keresni, mert egyre kevesebb gondolkodó befektető marad a piacon. Az a típusú klasszikus alapkezelés, amikor van egy benchmarkod, és úgy próbálod megverni, hogy attól eltérsz pár százalékkal, elveszíti a versenyelőnyét. Annál az ETF értelemszerűen sokkal jobb, olcsóbb, biztosabb, nem érdemes azért fizetni egy portfóliómenedzsert, hogy öt százalékkal felülsúlyozzon az S&P 500-ban egy részvényt. De annak a típusú aktív alapkezelésnek, amit mi végzünk, szerintem nagyon magas a hozzáadott értéke. Ha megnézzük, hogy a kockázatokhoz képest mekkora hozamot értünk el, az extrém magas. Mindig lehet mondani egy befektetést, egy aktuális Nvidiát, amiben sztori van, és utólag rámutatni, hogy abba kellett volna fektetni, de

mi nem kaszinózunk. Mi abban vagyunk jók, hogy a kockázatokhoz képest csinálunk magas hozamot.

Régely Károly: Nem tekintünk konkurensként az ETF-ekre, azokban is jelentős forgalmat bonyolítunk, azoknak a termékeknek is megvan a helye.

Befektetői edukáció szempontjából ma könnyebb vagy nehezebb elmagyarázni az aktív stratégia értékét, mint 10 éve?

Régely Károly: Az ügyfélállomány nem homogén, még a felső szegmensben sem, az ügyfelek sokszor spekulálnak a befektetéseikkel, sokan hazardíroznak, és ez mérettől független. Ez indokolja a sportfogadások terjedését, vagy azt, hogy fennmaradtak a kaszinók. Ezzel együtt a gazdasági élet különböző szereplői, mi is sokat fordítunk az ügyfelek edukációjára, az nekünk is jó, mert mi hosszú távon gondolkodunk, és a célunk a vagyontömeg növelése.

Gyurcsik Attila: Egy alapkezelő alapvetően B2B szereplő, vagyis a kommunikációnk kilencven százaléka arról szól, hogy azok értsék az alapjaink működését, akik értékesítik azokat. Mi privátbankárokkal dolgozunk, ők vannak kapcsolatban az ügyfelekkel, nekik kell jól átadnunk, hogy milyen termékeink vannak, azoknak mik az előnyei, hátrányai, kockázatai. Hogy mi hogyan gondolkodunk a világról, az klappol-e azzal, amit ők gondolnak, vagy amit az ügyfél szeretne.

Miben vagytok mások, mint a hazai vagy régiós versenytársak? Mi az a szemlélet, ami egyértelműen megkülönböztet titeket?

Gyurcsik Attila: Az elmúlt években több szempontból is előnyt jelentett számunkra, hogy nincs mögöttünk nagy kereskedelmi banki háttér. Látni kell, hogy a hazai alapkezelői piac növekedése főként a kötvény- és pénzpiaci alapokban történt. Amikor az MNB 18 százalékra emelte az alapkamatot, óriási összegek áramlottak ezekbe a termékekbe, hiszen elképesztően magas hozamot kínáltak, amit lakossági oldalon máshol egyszerűen nem lehetett elérni. A betéti kamatok messze nem voltak ilyen vonzóak. Mi ebben a szegmensben, szerencsére nem voltunk nagy szereplők. Volt ugyan ilyen termékünk, de nem ezek határozták a fő profilunkat. Viszont minden másban, ami akkor vált igazán érdekessé, amikor a kamatok később visszaestek, már kifejezetten erősek voltunk. Pont akkor volt nagyon jó track recordunk, amikor az ügyfelek elkezdtek azon gondolkodni, hogy ha a pénzpiaci alapok jövőbeni hozama leesett, mert az MNB levágta a kamatot, akkor hova tegyem a pénzem? És ekkor már ott voltunk olyan termékekkel, amelyek jó teljesítményt tudtak felmutatni.

Csapat, kultúra, szakemberek

Mennyire nehéz ma jó portfóliómenedzsereket találni? Mekkora a szakemberhiány a magyar piacon?

Mezei Magdolna: Inkább kinevelni lehet jó portfóliómenedzsereket, nálunk is egy hosszú tanulási folyamat után kapták meg a kiválasztott kollégák a lehetőséget. Általában nézve portfóliómenedzsert találni nagyon könnyű, mert divatszakma lett újra. Bárki bármilyen posztra jön a Concorde-ba, portfóliómenedzser akar lenni. Még egy back office-os hirdetésre is jelentkeznek olyanok, akik inkább elkezdenek back office-on dolgozni, de azzal a céllal, hogy egyszer majd portfóliómenedzserek lesznek.

Régely Károly: Inkább az a nehézség, hogy megszűrjük, ki az, aki tényleg szeretne más területen is fejlődni, mert különben két éven belül elveszítjük az alkalmazottakat.

Mindenki portfóliómenedzser akar lenni, viszont igazán jó portfóliómenedzsert nagyon nehéz találni.

Sokszor az elvárások a cégeknél és az a közeg, amelyben fejlődnek, nem feltétlenül kedvez nekünk.

Hogyan lehet megtartani a legjobb embereket egy olyan iparágban, ahol a tudás és a tapasztalat nagyon mobil?

Mezei Magdolna: Az, hogy a cégcsoport idáig eljutott, nemcsak a szakmai sikereinknek köszönhető, hanem annak a csapatnak is, amelyet az évek során felépítettünk. Úgy érzem, sikerült egy olyan közösséget kialakítanunk, ahol mindenki tudja és érzi, hogy fontos, amit csinál, és számít, amit hozzátesz a működésünkhöz. És ez nemcsak a portfóliókezelőkre igaz, bár náluk természetesen kulcsfontosságú a jó döntések meghozatala. Ugyanilyen fontos a sales csapat munkája, amely eljuttatja a termékeinket a forgalmazókhoz és a privátbankárokhoz. De legalább ennyire számítanak a back office-on dolgozó kollégák is, akiknek mindent pontosan kell elszámolniuk és értékelniük. Elengedhetetlenek a kontroll funkciók is, amelyek biztosítják, hogy mindenben megfeleljünk a jogszabályoknak. Azt gondolom, sikerült egy olyan csapatot összeraknunk, ahol ezt mindenki érzi, és tényleg mindenki együtt tolja a szekeret. Nagy hangsúlyt fektetünk arra is, hogy megünnepeljük az eredményeinket, nemcsak a szakmai sikereket, hanem a születésnapokat és az évfordulókat is. Tudatosan figyelünk arra, hogy a kollégák jól érezzék magukat, és egyre több fiatal bevonásán dolgozunk.

Mitől vonzó ma egy fiatal számára az alapkezelői pálya?

Régely Károly: Szerintem egy fiatal, tehetséges kollégánál az a legfontosabb, hogy meghallgassák, amit mond. Természetesen alap, hogy tanuljon, akarjon fejlődni és képezni magát, de ugyanilyen fontos, hogy figyeljenek rá, és ha jók a gondolatai, akkor idővel meg is tudja valósítani ezeket. Emellett legyen egy olyan motivációs rendszer, amelyben a jó teljesítmény nemcsak annyit jelent, hogy meghallgatják az ötleteit, hanem azt is, hogy elismerik és honorálják. Sok nagyobb szervezetben előfordul, hogy a vezető nem igazán érdekelt abban, hogy a fiatalok gyorsan fejlődjenek, és sokszor az ösztönzők is korlátozottak. Nálunk ilyen problémák nincsenek, vagy sokkal kevésbé vannak jelen. Úgy gondolom, hogy ezért mind a szenior, mind a fiatal tehetségek számára kedvező lehetőséget tudunk biztosítani.

Gyurcsik Attila: A fiatalok nálunk tényleg mernek véleményt mondani, kapnak felelősséget, és látnak maguk előtt egy valós karrierutat. Van olyan kollégánk, akit még gyakornokként vettünk fel, később elment külföldre mesterképzésre, majd visszatért, mert nálunk szeretett volna dolgozni. Ez is jól mutatja, hogy valódi feladatot és felelősséget adunk. Az egyik kolléganő például egyetemistaként, gyakornokként kezdte nálunk, ma pedig már a likviditást menedzseli. Ez alatt az idő alatt teljesen megtanulta a szakmát, és hibátlanul végzi a munkáját. A növekedésünk sokat segített abban, hogy a fiataloknak már az elején érdemi felelősséget adhassunk, és olyan feladatokat, amelyek szakmailag érdekesek és élvezetesek.

Régely Károly: Ha a teljes cégcsoportot nézem, akkor az elmúlt két évben közel 40-50 fiatalt építettünk be. Ez nyilván nem volt könnyű, és voltak lemaradások is, tehát a kérdésedre válaszolva igen, előfordult, hogy valaki elment. Mostanra viszont összeállt egy olyan stabil fiatal csapat, amely az idősebb kollégák tapasztalatával együtt működve egy nagyon erős kombinációt alkot. Ez a fiatalok számára is vonzó, mert van kitől tanulniuk, de közben teret kapnak az önmegvalósításra is.

Hazai alapkezelői piac

Merre tart a hazai alapkezelői piac? Számítottok koncentrálódásra?

Gyurcsik Attila: Azt látjuk, hogy az alapkezelői piacon most komoly átrendeződés zajlik. Sok a szereplő, és köztük rengeteg a kisebb cég. A szabályozói környezet, elsősorban az Európai Unió oldaláról, egyre összetettebb, és egyre több előírásnak, adminisztratív követelménynek kell megfelelni. Ez az úgynevezett too small to comply jelenség, vagyis, aki nem tud elég nagyra nőni, az egyszerűen nem fogja tudni kitermelni a megfeleléshez szükséges költségeket. Szerintem a kisebb alapkezelők közül sokan emiatt idővel kiszorulhatnak a piacról, nem feltétlenül a szakmai minőségük, hanem a szabályozói nyomás miatt. Mi szerencsére már régen túlléptünk azon a kritikus méreten, ahol ez gondot okozhatna, de a jelenség létezik, és komolyan érinti a piacot. Most persze felmerült az Európai Unióban egy deregulációs irány is, de ez egyelőre inkább csak gondolat szintjén létezik. Nem látjuk, hogy ebből lesz-e valódi könnyítés, vagy marad a jelenlegi, egyre erősebb megfelelési teher.

Mennyire vagytok elégedettek a hazai szabályozói környezettel? Szerintetek mi az, ami gátolja a hazai alapkezelői piac további fejlődését?

Gyurcsik Attila: Nagyon jó lenne, ha a magyar ISIN kódú befektetési alapok versenyképesek lennének külföldön is. Jelenleg viszont az a helyzet, hogy a magyar ISIN kódhoz kapcsolódó tranzakciós illeték miatt nemcsak külföldön nem versenyképesek ezek a termékek, hanem itthon is csak akkor életképesek, ha jelentős felülteljesítést hoznak. Miközben Magyarországon forgalmazhatók a külföldi alapok, addig a magyar ISIN kódú termékek ezzel a teherrel hátrányból indulnak. Ha ez hosszabb távon is így marad, és tovább nőnek a kezelt vagyonok, akkor a nagyobb piaci szereplőknél akár az is eljöhet, hogy az alapkezelői tevékenységet egyszerűen átteszik egy külföldi leányvállalatba, csak azért, hogy elkerüljék ezt a terhet. Mert nemcsak az a probléma, hogy adót kell rá fizetni, hanem az is, hogy a szabályozási környezet viszonylag gyakran és kiszámíthatatlanul változik.

Miért mondom ezt? Azért, mert az Accorde nő, és jók a termékeink. Logikus kérdésként bennünk is felmerül, hogy milyen jó lenne ezeket a termékeket értékesíteni, ha nem is Londonban, de legalább a környező országokban. Hiszen, ha jók a stratégiák és a teljesítmény, akkor miért ne próbálnánk meg kilépni külföldre? Ilyenkor viszont azzal szembesülünk, hogy egyrészt ott van a tranzakciós illeték, ami eleve rontja a versenyképességünket, másrészt a gyakran változó hazai szabályozói környezet sem segít abban, hogy meggyőzzünk egy régiós forgalmazót arról, érdemes magyar ISIN kódú termékekkel és magyar szabályozás alatt működő alapkezelővel dolgoznia. Pedig jó lenne, mert a termékek jók, csak a környezet teszi ezt nehézzé.

Mesterséges intelligencia és a jövő alapkezelése

Mennyire használjátok az AI-t az elemzésben, adatfeldolgozásban vagy befektetési döntések előkészítésében? Hol segít igazán?

Gyurcsik Attila: Egy alapkezelőhöz rengeteg elemzés és hatalmas mennyiségű információ fut be. Én is elemzőként kezdtem, szóval pontosan tudom, milyen jó érzés megírni egy húszoldalas elemzést a Telekomról, vagy bármelyik másik cégről. De a gyakorlatban számunkra óriási hatékonyságjavulást jelent az, ha egy elemzést az AI gyorsan összefoglal, és készít egy tömör vezetői összefoglalót. Így nem három vagy öt órát kell az anyag átolvasására szánni, hanem negyedóra alatt át lehet látni a lényeget és levonni a tanulságot. Ebben segít az AI. Egyrészt tehát hatékonyabban tudjuk feldolgozni a beérkező elemzéseket, másrészt bizonyos feladatokat már ki is lehet váltani vele. Nem kell ugyanazt a manuális munkát újra és újra elvégeztetni az elemzőkkel, az AI megcsinálja helyettük. Ez ilyen szempontból már most is komoly előny. A befektetési döntéshozatalban viszont a mostani modelleket erősen korainak gondolom.

Régely Károly: Azt látjuk, hogy bár az AI felszabadít emberi erőforrást, nagyon sok ponton még mindig rá kell tenni tíz-húsz százaléknyi emberi munkát ahhoz, hogy ellenőrizni tudjuk az eredményt. Más területeken pedig az AI hatása inkább abban jelenik meg, hogy elindít automatizálási folyamatokat.

Mennyire jelent valós konkurenciát a mesterséges intelligencia abban az értelemben, hogy ma már bárki akár személyre szabott portfóliót tud magának összeállítani AI segítségével?

Gyurcsik Attila: Amíg mi bizonyíthatóan valódi hozzáadott értéket termelünk az ügyfeleknek, addig ettől nem kell tartanunk. Sőt, inkább lehetőségnek látom. Ha egy mesterséges intelligencia egyszerű matematikai alapon felismeri, hogy a mi alapjainknak magas a hozzáadott értéke, és emiatt bekerülnek egy ilyen portfólióba, az szerintem inkább jó hír, mint rossz.

Az elmúlt 10 év tanulságai

Mik voltak azok a piaci események, fordulópontok, amikből sokat tanultatok?

Gyurcsik Attila: Nagy dolognak tartom, és szerintem sokat számított a sikereinkben, hogy amikor kitört az orosz-ukrán háború, nekünk egyáltalán nem volt orosz kitettségünk. És ez nem azért volt, mert korábban nem hittem volna az orosz eszközökben. A megelőző év nyarán tele voltunk orosz papírokkal, én személy szerint is nagyon sok orosz részvényt tartottam az alapokban. Nagyon olcsónak gondoltam őket, ráadásul felfutott a gáz és az olaj ára is. Az orosz cégek dollárban tíz százalékos osztalékhozamot nyújtottak. Miért ne vettünk volna orosz eszközöket? Aztán amikor az orosz hadsereg felvonult az ukrán határra 2021 őszén, leültünk a kollégákkal, és megvitattuk, hogy szerintünk nem lesz háború mert nem racionális. De azt is végig gondoltuk, hogy mi van, ha mégis lesz. Hogyan néznének ki a portfólióink, ha bekövetkezik a legrosszabb forgatókönyv? Ekkor döntöttünk úgy, hogy inkább kiszállunk az orosz eszközökből. Vettünk például Lukoil helyett Shellt, kicsit kisebb osztalékhozammal, de úgy voltunk vele, ha kitör a háború, így is lesz elég problémánk, nem kell mellé még orosz kitettség is. Ez a gondolkodásmód nagyon mélyen benne van az Accorde-ban.

Mindig megnézzük, mi történik, ha tévedünk.

Ez mára szinte egy belső szlogenné vált nálunk: rendben, ezt gondoljuk a világról, de mit csinálunk, ha nem lesz igazunk? És szerintem ez akkor egy nagyon fontos inflexiós pont volt, ami sokat hozzátett ahhoz, ahol ma tartunk.

Régely Károly: Nem mindig az a legjobb befektetés, amelyik rövid távon a legnagyobb hozamot hozza. Ez a gondolkodás nemcsak az Accorde-ra, hanem a Concorde egészére is igaz. Mi soha nem vállaltunk azért magas kockázatot, hogy rövidtávon nagyobb előnyt érjünk el.

A túlzott kockázat előbb-utóbb úgyis megbosszulja magát,

és ahogy Attila is mondta, mi mindig végig gondoljuk, mi történik, ha rossz irányba mennek a dolgok. Ez alapvetően jellemzi a gondolkodásunkat, és azt a felelősséget is, hogy az ügyfelek vagyonának megőrzése mindig első helyen áll. Ennek is köszönhető, hogy harminchárom év alatt a száz feletti független szolgáltatóból ma már gyakorlatilag csak a Concorde maradt a piacon, és ugyanezért teljesítik felül az Accorde alapjai is a piacot stresszhelyzetekben.

Jövő, merre tart az iparág és az Accorde?

Hogyan alakulhat a makrokörnyezet a következő években, milyen környezetben fog működni az alapkezelő?

Gyurcsik Attila: Mi úgy látjuk, hogy most egészen más világban élünk, mint bármikor az elmúlt 30 évben. Az orosz ukrán háború gyakorlatilag lezárt egy korszakot, lehet vitatkozni, hogy ezt már a Covid indította el, de a lényeg, hogy a globális gazdasági környezet alapvetően megváltozott.

Ma mindenhol expanzív fiskális politikák működnek, és várhatóan ez így is marad. Az Egyesült Államokban is nagyon erős fiskális ösztönzés zajlik, ehhez most már az Európai Unió és azon belül Németország is csatlakozik, részben a hadikiadások, részben más költségvetési kiadások növelésével. Tehát itt is komoly fiskális lazítás várható. Kína eközben részben bezáródik, mert az exportlehetőségeit a globális vámok és korlátozások egyre jobban behatárolják. Emiatt előbb utóbb kénytelen lesz a saját belső fogyasztását is fiskálisan stimulálni. Mi úgy látjuk a következő éveket, hogy a fiskális politikák expanzívak maradnak, a monetáris politikák pedig lazulnak, vagy már most is lazák. Gondolok itt például a Fed közelgő kamatvágásaira.

Egy ilyen környezet általában kedvez a kockázatos eszközöknek. Most óriási a mesterséges intelligencia körüli hype, bármikor jöhet egy korrekció, sőt volt is mostanában kisebb visszaesés, de összességében az ilyen kombináció, amikor a fiskális és a monetáris politika is stimulál, ritkán szokott rossz teljesítményt hozni a részvénypiacon. A kötvénypiac viszont más kérdés. Ha mindenki stimulálni akar, az nagy kínálatot eredményez kötvényekben, ezért mi itt inkább semleges álláspontot veszünk fel. Nem gondoljuk, hogy komoly felértékelődés várható, mert a kínálati oldal erős marad.

Ha az elkövetkező öt évet nézzük, akkor a kockázatos eszközök szerintünk jó teljesítményt hozhatnak.

Szerintetek mely terméktípusok lehetnek a következő évek slágerei? Abszolút hozamú alapok, vegyes alapok vagy valami más?

Gyurcsik Attila: Szerintem az egyik legjobb vegyes alap a miénk a piacon, ez a Cuvée alap, amelyik a teljesítménylistákon általában a legjobb három között szerepel. A különlegessége, hogy aktívan kezelt és alapvetően európai fókuszú, ezért nagyon népszerű, de ugyanígy népszerűek az aktív kötvény alapjaink, és az abszolút hozamú alapok is. A célunk a teljes paletta további bővítése, és természetesen a kezelt vagyon növelése. Mindig nyitott szemmel járunk a piacon, és ha látunk egy jó sztorit, egy új ötletet vagy olyan befektetési lehetőséget, amelyben valóban van fantázia, akkor arra szívesen építünk új terméket.

Reális lehet a külföldi terjeszkedés?

Régely Károly: Ennek vannak akadályai szabályozói és adózási oldalon is. Ugyanakkor azt gondolom, hogy fogunk próbálkozni, mert hosszú távon a teljesítmény számít, és abban erősek vagyunk. A régió sok lehetőséget adott, nemcsak az alapkezelőnek, hanem a privátbank felfutásának is. Ennek egy újabb állomásaként öt éve létrehoztuk az ír szolgáltatót. Ott is hasonló volt a folyamat, mint az Accorde-nál, az első években küzdöttünk és stabilizáltuk a működést, az utána következő időszak viszont már a felfutásról szólt. Játszottunk is a gondolattal, hogy mi lenne, ha ehhez a céghez hozzáépítenénk egy alapkezelői engedéllyel rendelkező vállalatot, vagy megvizsgálnánk, hogyan lehetne kibővíteni. Valószínűleg inkább egy új cég mellé építése lenne a járható út. Nem ördögtől való a gondolat, de az Accorde felfutása olyan gyorsan történt meg, hogy egyelőre még nem tettünk konkrét lépéseket. A gondolat viszont ott van a fejünkben.

Az Accorde-nál a növekedés nagyon gyors volt, és most egy kicsit húzzuk is a vasat a növekedés után. Emiatt is bővítjük a csapatot, és veszünk fel olyan embereket, akik segítenek abban, hogy szervezet, struktúra és tartós siker épüljön. Ez a tempó minket is meglepett, de ezt emberi erőforrással és további kapacitásokkal le kell követni.

4,7 milliárd forint profitot ért el tavaly az Accorde, és idén további nagy növekedés látszik. A tavalyi eredmény után a tulajdonosok 4,6 milliárd forint osztalékhoz jutottak, vagyis nem kicsi a tét. Mit vár el a nagytulajdonos Concorde az alapkezelőtől? Mi az irány?

Régely Károly: A Concorde sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan ekkora felfutás jön. A tulajdonos alapvetően nem is elsősorban a megtermelt profittal elégedett, hanem azzal, amit az alapok önmagukban elértek. Ezek a teljesítmények adták meg azt a motorját az állománybővülésnek, amit az elmúlt időszakban láttunk, és reméljük, hogy ez a lendület továbbra is kitart. Bármilyen furcsán hangzik, nálunk soha nem a profittömeg volt az elsődleges cél. Sokkal inkább a kezelt vagyon növelésében gondolkodunk. Először azt szerettük volna, hogy láthatóak legyünk, aztán hogy nagyok legyünk, és ha ez megvan, akkor az eredmények úgyis jönnek maguktól.

Hogyan képzelitek el az Accorde-ot 10 év múlva? Méret, termékek, nemzetközi jelenlét. Miben hisztek hosszú távon? Lehet, hogy csak egy ember, mondjuk te, Attila kezeled az összes alapot néhány száz AI-ügynökkel?

Gyurcsik Attila: Én annak örülnék, ha az ügyfelek elégedettek lennének és a teljesítmények minden szegmensben kiemelkedőek lennének, ott lennénk mindig a top 3-ban. Ez szerintem nagyon fontos nekünk. Versenyben, verseny alapon gondolkodunk. A kezelt vagyonra vagy a profitra rendkívül nehéz előrejelzést adni. Tíz évvel ezelőtt sem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt ilyen jelentős sikereket érünk el.

Régely Károly: Személyes célom, hogy az Accorde intézményesített siker legyen. Sok szempontból már most is az, de vannak még olyan helyzetek, amikor egy-egy kolléga kiemelkedő teljesítménye viszi a hátán az eredményt. Hosszú távon viszont a tartós siker és a valódi cégérték a csapatmunkából születik. Magyarországon sokszor látni, hogy vannak kiemelkedő egyéni tehetségek, de nincs mögöttük valódi szervezet vagy csapat. Szerintem az igazi érték akkor jön létre, amikor mindkettő együtt van. Mi ezen dolgozunk, hogy az Accorde ne csak egyénekről szóljon, hanem egy erős, stabil csapatról, amely fenntarthatóan tud sikeres lenni.

Mezei Magdolna: Nagyon jó lenne még több tehetséges fiatalt megtalálni, és úgy érzem, ebben jó úton járunk. Most olyan fiatalok érkeznek hozzánk, akik tényleg szeretnének dolgozni és valami értékeset elérni. Jó látni, hogy olyan munkatársak jönnek, akik még meg sem születtek, amikor mi már itt dolgoztunk, és végtelenül tehetségesek.

10 év múlva még inkább emberek vagy már mesterséges intelligencia viszi az alapkezelőt?

Régely Károly: Hogy a csapat összetétele hosszabb távon hogyan alakul, azt még nem látjuk. Lehet, hogy több elemző vagy több AI szakértő lesz, ezt majd eldönti a piac. Ami viszont állandó, hogy nekünk mindig fontos volt az, hogy valódi csapatként működjünk.

Hogy az emberek ne vándormadárként jöjjenek és menjenek tovább, hanem itt akarjanak maradni, együtt dolgozni és kiállni egymásért.

Mi olyan környezetet szeretnénk teremteni, ahol ezt megkapják. Ha a szervezeti oldal rendben van, és a szakmai tudás is fennmarad generációkon keresztül, akkor jönnek az eredmények is, aminek örülnek az ügyfeleink és a partnereink, és ez önmagában viszi tovább a cég sikerét.

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.