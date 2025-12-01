Tiltott, első világháborús vegyi anyagot vethetett be a hatóság az EU-tagjelölt országban

A BBC vegyifegyver-szakértőket megkérdezve, valamint a rohamrendőrségtől származó kiszivárogtatások és orvosi beszámolók alapján arra jutott, hogy
a 2024-es tüntetések során, a tömegek oszlatására használt vízágyúk tartályaiból bromobenzil-cianid gáz
(angol nyelven elterjedt megfelelőjén, "camite") kerülhetett a tömegre.
Ezt a könnygáztípust az első világháborúban fejlesztették ki, és Franciaország vetette be Németország ellen. Az anyag későbbi alkalmazásáról kevés adat maradt fenn; a 1930-as években vélhetően kivonták tartóssága miatt, helyébe a CS-gáz lépett. A camite-ot az első világháború után rövid ideig amerikai rendőri szervek is használták, majd a biztonságosabb szerek megjelenésével felhagytak vele.
A 2024-es grúziai megmozdulások következtében
több érintett mosást követően sem szűnő, égő bőrérzetről számolt be, amelyet sokaknál hetekig tartó légszomj, köhögés és hányás követett.
A grúz hatóságok "abszurdnak" minősítették az állításokat, és közölték: a rendőrség törvényesen járt el "brutális bűnözők illegális cselekményeire" reagálva.
A 2024. november 28-án kezdődő megmozdulások azután kezdődtek Tbilisziben, hogy a kormánypárt bejelentette: felfüggeszti az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásokat, noha az EU-tagság célja az ország alkotmányában is szerepel.
Konsztantine Csakhunasvili gyermekorvos az első héten nyilvános felhívással adatokat gyűjtött az érintettektől. Közel 350-en jelentkeztek, akiknek csaknem felénél 30 napnál tovább tartó mellékhatások jelentkeztek a tüntetéseket követően. A hosszan elhúzódó tünetek között fejfájás, fáradtság, köhögés, légszomj és hányás szerepelt. A 69 fős, orvosi vizsgálattal kiegészített almintában a szív elektromos jeleinek rendellenességei szignifikánsan gyakoribbnak bizonyultak. A szakmai lektoráláson is átesett kutatást a Toxicology Reports nemzetközi folyóirat elfogadta közlésre. Helyi újságírók, orvosok és jogvédők hasonló következtetésre jutottak: a vízágyúk tartályait vegyi anyaggal keverhették, de a belügyminisztérium nem árulta el, mi volt az. A szer azonosításában több magas rangú grúz hatósági forrás is segített a BBC-nek.
Az angol hírportál megszerezte a Különleges Feladatok Főosztályának 2019. decemberi leltárát is, amely két névtelen vegyi anyagot tartalmazott "Chemical liquid UN1710" és "Chemical powder UN3439" megjelöléssel, valamint a keverésükre vonatkozó utasításokkal. A dokumentum hitelességét egy másik, volt rohamrendőr-vezető megerősítette, és úgy vélte, ezek lehettek a vízágyúba kevert szerek. Az UN1710 könnyen beazonosítható: a vízben más anyagok oldását segítő triklór-etilén (TCE). Az UN3439 nehezebb ügy, mivel ez egy gyűjtőkód számos veszélyes ipari vegyi anyagra.
Egy olyan anyag van, amelyeről ismert hogy valaha tömegoszlatásra használták: a bromobenzil-cianid, azaz a camite.
Christopher Holstege toxikológus professzor és vegyifegyver-szakértő a Csakhunasvili által közölt eredmények, az áldozati beszámolók, a rendőrségi leltár és Shergelasvili tesztjeinek leírása alapján úgy véli, hogy nagy valószínűséggel a camite-ról van szó. Szerinte "az elérhető bizonyítékok alapján" a klinikai tünetek megfelelnek a bromobenzil-cianid hatásainak, és nem egyeznek a tavaly szintén bevetett, tipikus tömegoszlató szerekkel. A szakember úgy fogalmazott, hogy modern környezetben még nem látta a "kifejezetten irritatív és tartós hatású" szer alkalmazását.
A nemzetközi jog szerint a rendvédelmi szervek alkalmazhatnak vegyi anyagokat tömegoszlatásra, ha az eszköz bevetése arányos, és az csak rövid távú hatást fejt ki. Mivel léteznek biztonságosabb, bevett módszerek, egy elavult, erősebb szer
a BBC által megkérdezett fegyverszakértők szerint akár vegyi fegyvernek is minősülhet.
Alice Edwards, az ENSZ különleges jelentéstevője aggasztónak nevezte a feltártakat. Korábban már megkereste a grúz kormányt a tüntetések során elkövetett rendőri erőszakról és kínzásról szóló állítások miatt. Szerinte a vízágyúkban alkalmazott vegyszerek laza szabályozása problémás:
Ez arra késztet, hogy kísérleti fegyverként tekintsek erre a gyakorlatra. Populációkat pedig soha nem szabad kísérletnek alávetni. Ez egyértelműen sérti az emberi jogi normákat.
A grúz hatóságok az állításokat "mélységesen komolytalannak" és "abszurdnak" nevezték, és azt közölték: a rendfenntartók "a törvények és az alkotmány keretein belül" jártak el, "brutális bűnözők illegális cselekményeire" reagálva.
Címlapkép forrása: Davit Kachkachishvili/Anadolu via Getty Images
