Megtörte a csöndet Ukrajna: hivatalosan is reagáltak a hatalmas orosz győzelemről szóló hírekre
Megtörte a csöndet Ukrajna: hivatalosan is reagáltak a hatalmas orosz győzelemről szóló hírekre

Ukrajna katonai vezérkara hivatalosan is reagált arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök az elmúlt napokban több ukrajnai város elfoglalását is bejelentette.

Putyin elnök az elmúlt napokban a harkivi Vovcsanszk és Kupjanszk városok, valamint a donyecki Pokrovszk elfoglalásáról beszélt.

Az ukrán katonai vezérkar ma este hivatalos cáfolatot adott ki, melyben azt állítják:

egyik várost sem foglalták el az oroszok, a védelem továbbra is kitart.

Azt írják: hiába tűzik ki az orosz trikolort különféle épületekre, az ukrán védők folyamatosan pusztítják az orosz csapatokat, verik vissza a támadásokat.

Ukrán OSINT-oldalak szerint Kupjanszk déli részében tartják a frontot az ukrán katonák, Pokrovszk viszont lényegében 1-2 utca kivételével elesett. Vovcsanszk délkeleti részében vannak még ukrán katonák.

