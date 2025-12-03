  • Megjelenítés
Azt mondják, Vlagyimir Putyin az egész világot átveri - Ez lehet az igazság a béketárgyalásokról
Globál

Azt mondják, Vlagyimir Putyin az egész világot átveri - Ez lehet az igazság a béketárgyalásokról

Portfolio
Vlagyimir Putyin elnök nem akar békét kötni, csak az időt húzza, ez abból is látszik, hogy tegnap nem volt hajlandó kompromisszumot kötni a Stephen Witkoff vezette amerikai delegációval – magyarázzák európai politikusok.

Witkoff és Trump veje, Jared Kushner tegnap öt órán át tárgyaltak Vlagyimir Putyinnal és orosz vezetőkkel, a találkozón nem sikerült érdemi előrelépést tenni a háború lezárása felé:

Kapcsolódó cikkünk

Egyszerre két sokkoló hírt is kapott Ukrajna - Mi lesz így a békekötéssel?

Titkos tárgyaláson pecsételődhet meg Ukrajna sorsa? - Asztalhoz ültek Trump küldöttei Putyinnal

Úgy látjuk, hogy Putyin nem váltott irányt. Egyre agresszívebb a harctéren. Világos, hogy nem akar semmilyen békét”

– idézi Margus Tsankha észt külügyminisztert az AP.

Eddig semmilyen engedményt nem látunk az agresszor oldaláról, amely Oroszország, szerintem a legjobb bizalom-építési lépés egy teljes tűzszünet lenne”

Még több Globál

Amerika magára hagyhatja Európát, Trump hamarosan találkozhat Putyinnal – Háborús híreink pénteken

Kiderült, Trump hogyan alakítaná át a világot: Európa kemény üzenetet kapott a legfontosabb szövetségesétől

Putyin megállapodott a világ legnépesebb országával: 70 pontos listát tettek közzé

– fogalmazott Elina Valtonen finn külügyminiszter.

Mark Rutte NATO-főtitkár „jónak” nevezte, hogy béketárgyalásokat folytatnak a felek, de úgy látja, közben szükséges folyamatosan támogatni Ukrajnát gazdasági és katonai eszközökkel.

Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszeresen azt kommunikálja: Oroszország békét szeretne, valójában az európai vezetők akarják a háború elhúzódását, ami abból látszik, hogy arra "kényszerítik" Ukrajnát, hogy ne fogadja el a súlyos területvesztéssel és a haderő jelentős meggyengülésével járó orosz "békeajánlatot."

Kapcsolódó cikkünk

Magára hagyta Ukrajnát Trump, támadás alatt a Barátság kőolajvezeték - Háborús híreink szerdán

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Putyin új részleteket árult el a maratoni béketárgyalásról: „Elegem van!”
Amerika magára hagyhatja Európát, Trump hamarosan találkozhat Putyinnal – Háborús híreink pénteken
Az esélytelenek nyugalmával várta az orosz MiG-29-es a hajszálpontos csapást – Videón a nem mindennapi akció
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility