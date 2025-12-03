  • Megjelenítés
Fordult a kocka: Amerika az ősellensége sztárfegyverét fordíthatja a nagy riválisa ellen
Az amerikai hadsereg létrehozta első, LUCAS típusú kamikaze drónokkal felszerelt harci egységét a Közel-Keleten, amely iráni technológia alapján készült és jelentősen növeli az Egyesült Államok csapásmérő képességét - számolt be a The War Zone.

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) bejelentette a Task Force Scorpion Strike (TFSS) létrehozását, amely Pete Hegseth hadügyminiszter „Amerikai Katonai Drón Dominancia” kezdeményezésének közvetlen eredménye. Az új egység a Különleges Műveleti Parancsnokság (SOCCENT) irányítása alatt áll, és körülbelül két tucat katonából áll, akik a drónok telepítését és működtetését felügyelik. A LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System) drónokat az arizonai SpektreWorks fejlesztette az amerikai hadsereggel együttműködve. A delta szárnyú eszköz körülbelül 3 méter hosszú, 2,4 méter szárnyfesztávolságú, és közvetlenül az iráni Sahed-136 drón alapján tervezték.

Darabonként körülbelül 35 000 dollárba kerül, ami töredéke a hasonló hatást elérő hagyományos amerikai nagy hatótávolságú rendszerek költségének

– nyilatkozta Tim Hawkins, a CENTCOM szóvivője. A drónok nagy hatótávolsággal rendelkeznek, képesek a látóhatáron túl működni, és különböző módokon indíthatók, beleértve a katapultokat, rakétás felszállást, valamint mobil földi és járműrendszereket.

A LUCAS drónok autonóm koordinációs képességekkel rendelkeznek, ami alkalmassá teszi őket rajban történő támadásokra és hálózatközpontú csapásmérésre. Bár a pontos műszaki adatok nem ismertek, a kapcsolódó FLM 136 céldrón 714 kilométeres hatótávolsággal, hat órás repülési idővel és 18 kilogrammos hasznos teherrel rendelkezik.

Lényegében megfordítjuk a forgatókönyvet Iránnal szemben. Irán eddig előnyt élvezett a nagy mennyiségű dróntámadással, amelyek ellen nehéz védekezni. Most az ő játékszabályaikat fordítjuk ellenük

– mondta egy amerikai tisztviselő. A TFSS eddig nem vetette be a LUCAS drónokat valós harci műveletekben, de már tesztcélpontok ellen indították őket a régióban képességeik demonstrálására.

Az amerikai hadsereg a közel-keleti alkalmazáson túl is jelentős előnyöket lát a Sahed-típusú drónokban, beleértve a nagy mennyiségű csapásmérő kapacitást és az ellenséges védelmi eszközök túlterhelésének képességét. A technológia jól illeszkedik a haderőnemek azon törekvéseihez, hogy bővítsék nagy hatótávolságú tűzképességeiket, különösen az új, alacsony költségű és könnyen gyártható fegyverrendszerek telepítésével.

Folytatjuk ezeknek a platformoknak a fejlesztését. Az egyik előnyük, hogy nemcsak méretezhető rendszerek, hanem idővel fejleszthetők és tökéletesíthetők is

– tette hozzá az amerikai tisztviselő. A SpektreWorks mellett más cégek, például a Griffon Aerospace is kínál hasonló drónokat az amerikai fegyveres erőknek, miközben világszerte terjednek a hasonló, egyszer használatos támadó eszközök. Ukrajnában az oroszok közben egyre különlegesebb fejlesztésekkel igyekeznek előnybe kerülni:

Taktikát váltottak az oroszok rettegett drónjai - Most lesz gondban a légvédelem?

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

