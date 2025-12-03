Fordult a kocka: Amerika az ősellensége sztárfegyverét fordíthatja a nagy riválisa ellen

Az amerikai Központi Parancsnokság (CENTCOM) bejelentette a Task Force Scorpion Strike (TFSS) létrehozását, amely Pete Hegseth hadügyminiszter „Amerikai Katonai Drón Dominancia” kezdeményezésének közvetlen eredménye. Az új egység a Különleges Műveleti Parancsnokság (SOCCENT) irányítása alatt áll, és körülbelül két tucat katonából áll, akik a drónok telepítését és működtetését felügyelik. A LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System) drónokat az arizonai SpektreWorks fejlesztette az amerikai hadsereggel együttműködve. A delta szárnyú eszköz körülbelül 3 méter hosszú, 2,4 méter szárnyfesztávolságú, és közvetlenül az iráni Sahed-136 drón alapján tervezték.
Darabonként körülbelül 35 000 dollárba kerül, ami töredéke a hasonló hatást elérő hagyományos amerikai nagy hatótávolságú rendszerek költségének
– nyilatkozta Tim Hawkins, a CENTCOM szóvivője. A drónok nagy hatótávolsággal rendelkeznek, képesek a látóhatáron túl működni, és különböző módokon indíthatók, beleértve a katapultokat, rakétás felszállást, valamint mobil földi és járműrendszereket.
NEW: The U.S. has fielded its first operational unit equipped with LUCAS—one-way attack drones reverse-engineered from Iran’s Shahed-136. The new Task Force Scorpion Strike, under U.S. Special Operations Command Central, is now deployed in the Middle East with the goal of… pic.twitter.com/GGaAuKjpf0 https://t.co/GGaAuKjpf0— Clash Report (@clashreport) December 3, 2025
A LUCAS drónok autonóm koordinációs képességekkel rendelkeznek, ami alkalmassá teszi őket rajban történő támadásokra és hálózatközpontú csapásmérésre. Bár a pontos műszaki adatok nem ismertek, a kapcsolódó FLM 136 céldrón 714 kilométeres hatótávolsággal, hat órás repülési idővel és 18 kilogrammos hasznos teherrel rendelkezik.
Lényegében megfordítjuk a forgatókönyvet Iránnal szemben. Irán eddig előnyt élvezett a nagy mennyiségű dróntámadással, amelyek ellen nehéz védekezni. Most az ő játékszabályaikat fordítjuk ellenük
– mondta egy amerikai tisztviselő. A TFSS eddig nem vetette be a LUCAS drónokat valós harci műveletekben, de már tesztcélpontok ellen indították őket a régióban képességeik demonstrálására.
Az amerikai hadsereg a közel-keleti alkalmazáson túl is jelentős előnyöket lát a Sahed-típusú drónokban, beleértve a nagy mennyiségű csapásmérő kapacitást és az ellenséges védelmi eszközök túlterhelésének képességét. A technológia jól illeszkedik a haderőnemek azon törekvéseihez, hogy bővítsék nagy hatótávolságú tűzképességeiket, különösen az új, alacsony költségű és könnyen gyártható fegyverrendszerek telepítésével.
Folytatjuk ezeknek a platformoknak a fejlesztését. Az egyik előnyük, hogy nemcsak méretezhető rendszerek, hanem idővel fejleszthetők és tökéletesíthetők is
– tette hozzá az amerikai tisztviselő. A SpektreWorks mellett más cégek, például a Griffon Aerospace is kínál hasonló drónokat az amerikai fegyveres erőknek, miközben világszerte terjednek a hasonló, egyszer használatos támadó eszközök. Ukrajnában az oroszok közben egyre különlegesebb fejlesztésekkel igyekeznek előnybe kerülni:
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Kelet-Európa profitál leginkább az amerikai devizapiaci fordulatból
A forint is a nyertesek között van.
Megérkeztek az 1 millió forintos fizetések a fizikai dolgozóknak!
Ez pár éve még álom volt.
Szent föld alatt rejlik a gigantikus rézkincs
Sokan ellenzik a beruházást.
Borús előrejelzés érkezett, beszakadt a Hugo Boss árfolyama
Nehézségekkel küzd a német divatmárka.
Nagy bajok vannak a tengerentúlon
A munkaerőpiac botladozik.
A határtól több száz kilométerre vált nappallá az éjszaka Oroszországban - Ismét lecsaptak Magyar Madarai
Két megyében is érkeztek hírek robbanásokról.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Otthon Start: Újabb bank a 3% alatti kamatversenyben
Az MBH Duna Bank 2025. december 1-jétől bevezette kamatkedvezményes Otthon Start lakáshitel konstrukcióját, amellyel a bank is belépett a 3 százalék alatti kamatversenybe. Ez különösen figyelem
DIMOP Plusz: hol tartunk 2025 végén?
A Magyarországnak jutó 2021-2027 közötti pályázati források 9800 milliárd forintot tesznek ki. Ebből a DIMOP Plusz (Digitális Megújulás Operatív Program Plusz) esetén 764 milliárd forinttal
Véget ér a KIVA (sokk): megszűnik a KIVA-sok neobankoknál vezetett pénzforgalmi számláinak adóterhelése
2024 év végén a KIVA-s adózókat meglepetésként érhette, hogy a neobankoknál vezetett pénzforgalmi számlák egyenlegnövekedése bizonyos esetekben plusz adóterhet jelentett számukra, amennyibe
Mesterséges intelligencia és molekuláris tervezés
A hagyományos kutatásban 800 évet igénylő munkát az MI-nek sikerült néhány hónap alatt elvégeznie, 2,2 millió új kristályszerkezet felfedezésével.
Bizalmi válságban magyar piac, hiába várjuk a kockázati tőkét
A lelkesedés után vallatásokon át halad a világmegváltó ötlet, mire általában nem történik semmi. Magyarországon ugyanis sok a tehetség és az ötlet, de kevés a... The post Bizalmi válság
Balásy Zsolt: Mit (nem) ad nekünk a MÁV?
Egy ország vasúthálózata sok mindent elmond az országról. Mobilitás, kolbász, benzin. Balásy Zsolt aktuális megfejtése. Emlékszem, amikor a 2010-es évek elején először rohant a benzin... Th
Kiben bízhatunk? A bizalom földrajza
"A világot inkább a bizalom, mintsem a pénz mozgatja." - Joseph Stiglitz Kevés fogalom van, amely egyszerre hétköznapi és mégis nehezen megfogható. Tudjuk milyen, amikor... The post Kiben bízha
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Kiderült, hogy miért nem nőtt (már megint) a magyar gazdaság
A szárnyalás még várat magára.
Ízekre szedték a kormány gazdaságpolitikáját, Nagy Márton védelmébe vette
Meghallgatása volt a miniszternek.
Préda: Nincs másik gyártósor
Ha egy kibertámadás miatt leáll egy vízmű, vagy egy erőmű, ott nem működnek a bevált IT-s reflexek.