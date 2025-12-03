  • Megjelenítés
Taktikát váltottak az oroszok rettegett drónjai - Most lesz gondban a légvédelem?
Taktikát váltottak az oroszok rettegett drónjai - Most lesz gondban a légvédelem?

Az elmúlt napokban több hír is érkezett arról, hogy az orosz fegyveres erők új feladatokat találnak a tömegesen bevetett, iráni technológián alapuló Gerány-2-es öngyilkos drónjaiknak: a hét elején légiharc rakétával felszerelt madarat lőttek le az ukránok, most pedig arról érkeznek videók, hogy új célpontokat is találtak maguknak: az ukrán légvédelmet.

Az iráni Sahed-136-osokat, valamint azok licenszverzióját, a Gerány-2-est az oroszok főleg tömeges támadások során vetik be: egyszerre madarak tucatjait indítják el a célpontok felé, ezzel túlterhelve az egyébként is nagy nyomás alatt álló légvédelmet. A célpontok általában az ukrán energetikai infrastruktúra gócpontjai, illetve általánosságban a lakónegyedek (Moszkva az utóbbit természetesen tagadja, de a weben fellelhető videók alapján azért elég gyakran sikerül panelházakat telibe találni).

Az ukrán légvédelmet általában precízebb fegyverekkel, például félballisztikus rakétákkal veszik célba, vagy egyszerűen "hagyják", hogy kifogyjon a lőszerkészletük.

Ezzel szemben egy nemrég megjelent felvételen jól látható, amint az egyébként nem túl jól manőverező - nem is arra tervezett - Gerány-2-es egy éppen mozgásban lévő ukrán légvédelmi rakétaindítóba csapódik. A videón csak néhány másodpercig látni a roncsokat, akkor is elég rosszul, de ezek alapján

arra tippelünk, hogy valamelyik kis, vagy közepes hatótávolságú nyugati fegyvert, talán egy MIM-23 Hawk-ot kaptak el az orosz drónok.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

