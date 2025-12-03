Taktikát váltottak az oroszok rettegett drónjai - Most lesz gondban a légvédelem?

Az iráni Sahed-136-osokat, valamint azok licenszverzióját, a Gerány-2-est az oroszok főleg tömeges támadások során vetik be: egyszerre madarak tucatjait indítják el a célpontok felé, ezzel túlterhelve az egyébként is nagy nyomás alatt álló légvédelmet. A célpontok általában az ukrán energetikai infrastruktúra gócpontjai, illetve általánosságban a lakónegyedek (Moszkva az utóbbit természetesen tagadja, de a weben fellelhető videók alapján azért elég gyakran sikerül panelházakat telibe találni).
Az ukrán légvédelmet általában precízebb fegyverekkel, például félballisztikus rakétákkal veszik célba, vagy egyszerűen "hagyják", hogy kifogyjon a lőszerkészletük.
RF Shahed Hits Mobile AD UnitFootage shows a Shahed-136 diving onto an AFU mobile AD crew while they engage it with a mounted MG. This marks a new tactic. Russia appears to be using the drone as a direct attack platform to suppress point air defense and disrupt small mobile AD… pic.twitter.com/wlZGTETND2 https://t.co/wlZGTETND2— OSINT Intuit™ (@UKikaski) December 2, 2025
Ezzel szemben egy nemrég megjelent felvételen jól látható, amint az egyébként nem túl jól manőverező - nem is arra tervezett - Gerány-2-es egy éppen mozgásban lévő ukrán légvédelmi rakétaindítóba csapódik. A videón csak néhány másodpercig látni a roncsokat, akkor is elég rosszul, de ezek alapján
arra tippelünk, hogy valamelyik kis, vagy közepes hatótávolságú nyugati fegyvert, talán egy MIM-23 Hawk-ot kaptak el az orosz drónok.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
