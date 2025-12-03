Itt a drámai jelentés: valóságos katasztrófával kell szembenéznie Ukrajnának

Ukrajna akár 10 millió embert is elveszíthet egy totális háború következtében. Ez az úgynevezett demográfiai szakadék, amelyről egyre több szó esik
– mondta Ella Libanova, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Demográfiai és Társadalomtudományi Intézetének igazgatója.
Hangsúlyozta, hogy ebben nemcsak a frontvonalon vagy esetleg az oroszok támadásai miatt elhalálozottak száma van benne, hanem a kivándorlók, a további halálozás, a meg nem született gyermekek száma és a csökkenő születési arány is. A szakértő hangsúlyozta, hogy van esély arra, hogy a külföldre menekülő ukránok egy része visszatér hazájába, azonban egyre kevésbé számol ezzel. A cikkben 2021-re vonatkozóan 2,1-es teljes termékenységi arányszámról (TFR) írnak Ukrajnában 2021-re, ám ez egészen biztosan nem valós, mivel ez a természetes reprodukcióhoz szükséges ráta.
A legtöbb becslés szerint a háborút megelőző évben sokkal inkább 1,3 körül mozgott a TFR, majd ez bezuhant 0,7 körüli szintre.
Ezzel a háború sújtotta ország a világ legalacsonyabb szintjére zuhant, vetekedve Dél-Koreával, amely jelenleg nem áll harcban, ám a szélsőséges társadalmi minták hatására ennyire lezuhant a gyermekszületések száma. A társadalomkutató arra számít, hogy a háború végével a mutató akár 1,6-ig is emelkedhet, de szerinte ez a maximum.
A legnagyobb problémát most az okozza Ukrajnában, hogy szinte lehetetlen pontos adatokat mondani a társadalom pontos méretéről,
ehhez egy népszámlálásra lenne szükség, amit a harcok befejezéséig nem lehet megvalósítani.
Az ország ugyanakkor már a háborút megelőzően is súlyos demográfiai problémákkal nézhetett szembe, kezdve az elöregedéstől, a csökkenő gyermekszületéseken át egészen az elvándorlásig. A demográfusok arra számítanak, hogy ezek a folyamatok a munkaerő, ezzel pedig az állami bevételek csökkenéséhez fognak vezetni, miközben a kormánynak egyre többet kellene a szociális szektorra költenie.
Címlapkép forrása: Oleksandr Magula/Suspilne Ukraine/JSC "UA:PBC"/Global Images Ukraine via Getty Images
