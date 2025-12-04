  • Megjelenítés
Földrengés rázta meg Amerikát
5,9-es magnitúdójú földrengés rázta meg a Nevada állambeli Dayton térségét csütörtökön - írja a Reuters.

A rengés 8 kilométeres mélységben pattant ki – közölte az Egyesült Államok Geológiai Szolgálata (USGS).

Az 5,9-es magnitúdójú földrengés a közepesen erős tartomány felső szélén helyezkedik el,

így komolyabb károkat is okozhat a gyengébb szerkezetű épületekben. A mostani rengés mindössze 8 kilométeres mélységben történt, az ilyen relatíve sekély földrengések hatására a helyiek jellemzően erős rázkódást tapasztalnak.

