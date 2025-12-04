A Mol teljesített legjobban a hazai nagypapírok közül csütörtökön

Visszafogott mozgásokat láthattunk csütörtökön a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol teljesített legjobban.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Mol árfolyama 1,4 százalékos pluszban van, míg a Richter árfolyama 0,5 százalékos pluszban áll az utolsó záróárfolyamához képest.

Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos mínuszban van, míg az OTP árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a BIF árfolyama 2,1 százalékot esett, a Waberer's árfolyama pedig 1,4 százalékkal esett. A legjobban ma az Opus részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb.

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 9,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a 4iG, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ