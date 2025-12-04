  • Megjelenítés
A Mol teljesített legjobban a hazai nagypapírok közül csütörtökön
Üzlet

A Mol teljesített legjobban a hazai nagypapírok közül csütörtökön

Portfolio
Visszafogott mozgásokat láthattunk csütörtökön a magyar tőzsdén, a blue chipek közül a Mol teljesített legjobban.

Ma a BUX-index 0,1 százalékos pluszban fejezte be a napot az utolsó záróértékéhez képest. A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader

A hazai blue chipek ma vegyesen teljesítettek, a Mol árfolyama 1,4 százalékos pluszban van, míg a Richter árfolyama 0,5 százalékos pluszban áll az utolsó záróárfolyamához képest.

Eközben a Magyar Telekom árfolyama 0,1 százalékos mínuszban van, míg az OTP árfolyama 0,4 százalékkal került lejjebb az utolsó záróárfolyamához képest.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A hazai midcapek piacán ma elromlott a hangulat, a BIF árfolyama 2,1 százalékot esett, a Waberer's árfolyama pedig 1,4 százalékkal esett. A legjobban ma az Opus részvényei teljesítettek, amelyek árfolyama 1,5 százalékkal került feljebb.

Még több Üzlet

Jöhet a kamatcsökkentés, emelkednek a tőzsdék

Elveszik a pénzt metaverzumtól, kilőtt a Meta árfolyama

Megvan, mi jöhet az új magyar bérmegállapodás után

Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A legnagyobb forgalom ma az OTP papírjaiban volt, 9,9 milliárd forint értékben cseréltek gazdát a vállalat részvényei, de a Top5-ben szerepelt még a Richter, a 4iG, a Mol és a Magyar Telekom részvénye is.

Az öt legnagyobb forgalmú részvény a budapesti tőzsdén (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
Kapcsolódó cikkünk

Történelmi átalakulás a Mol-nál: új korszak kezdetéről döntött a tegnapi közgyűlés

Az energiatárolás úgy tarolja le Magyarországot, mintha nem lenne holnap

Elárulta a Kreml: a szankcionált orosz cégek kivásárlásáról is tárgyaltak Orbán Viktor moszkvai látogatásán

Címlapkép forrása: Nora Sahinun

Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

Portfolio Agrárszektor Konferencia 2025

2025. december 3.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön
Magabiztosan zártak az amerikai tőzsdék
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility