Kettészakadt az ország, hatalmas a hőmérsékleti különbség

Nyugaton nemcsak a szürkeség tartja magát, hanem továbbra is többfelé párás, ködös az idő is. A tőlünk délnyugatra örvénylő mediterrán ciklon csapadékzónája pedig hamarosan eléri a térséget, és többfelé eső is érkezhet.

Csütörtök 13 óra után

több mint 10 Celsius-fok különbség alakult ki a leghidegebb és a legenyhébb országrészek között.

Míg az Alpokalján mindössze 1-4 fokot mutattak a hőmérők, addig Csenger környékén 13 fokig melegedett a levegő.

Kettészakadt az ország - forrás: Időkép

A Dunántúllal szemben keletebbre egyre barátságosabb időjárás fogadja az ott élőket: a felhőzet többfelé felszakadozott, előbújt a nap, és kifejezetten enyhe lett a levegő.

A hőmérsékleti kontraszt pénteken is jelentős maradhat: a csúcshőmérséklet 6 és 15 fok között alakul. Várhatóan továbbra is az Alpokalján lesz a leghidegebb, míg ország legészakkeletibb csücskében a legenyhébb idő.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio