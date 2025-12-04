  • Megjelenítés
Kőkemény lépés Németországtól: közelebb viszi a harci repülőit Oroszországhoz
MTI
A német légierő Eurofighter harci repülőgépeket telepített csütörtökön Lengyelországba a NATO keleti szárnyának megerősítésére.

A német légierő tájékoztatása szerint a harci repülőgépek a nörvenichi légitámaszpontról indultak a lengyelországi Malborkban található bázisra.

Az Eurofighterek telepítése válasz az orosz légierő gépeinek, illetve drónjainak légtérsértéseire a balti térségben.

Boris Pistorius német védelmi miniszter októberben jelentette be a lépést. "Ezzel a misszióval katonáink a már augusztus óta Romániában állomásozó riasztási század mellett további értékes hozzájárulást nyújtanak a keleti szövetségi terület védelméhez. Ezzel újabb erős jelzést adunk szomszédunk, Lengyelország és a NATO egészének támogatásáról" - hangsúlyozta Holger Neumann altábornagy, a német légierő parancsnoka.

A német légierő gépei már augusztusban és szeptemberben is jelen voltak a malborki katonai repülőtéren, amely nagyjából 60 kilométerre délkeletre fekszik Gdansktól és mintegy 80 kilométerrel az Oroszországhoz tartozó Kalinyingrádtól.

A német légierő a harci repülőgépek mellé egy nagyjából 150 fős kontingenst küld.

A misszió egyelőre márciusig tart.

Pistorius csütörtökön parlamenti beszédében arra figyelmeztetett, hogy egy ukrajnai békediktátum nemcsak Kijev számára lenne katasztrofális, hanem Európa biztonságát is veszélyeztetné. Azt hangoztatta, hogy az európai országoknak nem szabad felhagyniuk a kijevi vezetés támogatásával.

"Egy békediktátum katasztrofális lenne Európára nézve (...) mert egy katonailag legyőzött vagy akár a tárgyalóasztalnál is vereséget szenvedő, Oroszország befolyása következtében belülről destabilizált Ukrajna veszélybe sodorná Európa biztonságát" - fejtegette Pistorius.

