Megoldódhat az Sz-400-as nagy vitája: a NATO egyik legerősebb hatalma csúcsmodern ötödik generációs vadászgépeket kaphat

Tom Barrack amerikai nagykövet pénteken Abu-Dzabiban tartott konferencián jelentette ki, hogy Törökország megoldotta az Sz-400-as rakétarendszerek „működési” problémáit, mivel ezek a rendszerek jelenleg nincsenek használatban. A nagykövet szerint azonban továbbra is gondot jelent, hogy Törökország birtokában vannak az orosz rakéták.

Meggyőződésem, hogy ezek a kérdések a következő négy-hat hónapban megoldódnak

- mondta Barrack, aki arra a kérdésre, hogy Törökország közelebb került-e az orosz rendszertől való megszabaduláshoz, igennel válaszolt.

Donald Trump amerikai elnök és Recep Tayyip Erdogan török elnök szeptemberben a Fehér Házban tárgyalt az Sz-400-as rakétarendszerekről. Törökország közel egy évtizeddel ezelőtti vásárlása miatt

Ankarát kizárták az F-35-ös vadászgép-fejlesztési programból, és az USA szankciókat vezetett be egyes török védelmi vállalatokkal szemben.

Washington szerint az Sz-400-asok veszélyt jelentenek az ötödik generációs vadászgépek lopakodó képességeire, míg Ankara azt állította, hogy intézkedéseket hozna az ilyen kockázatok ellen, és nem integrálná az orosz eszközöket a NATO védelmi rendszerébe. Szeptemberben Trump jelezte, hogy nyitott lehet arra, hogy Törökország F-35-ösöket vásárolhasson, megjegyezve, hogy „Erdogan fog tenni valamit nekünk”, bár nem részletezte, mire gondolt.

Az Egyesült Államok és Törökország rendelkezik a NATO két legnagyobb hadseregével, ami ösztönzőt jelent a kapcsolatok javítására. Ugyanakkor Törökországnak érdeke a kiegyensúlyozott viszony fenntartása Oroszországgal is, amely fontos földgáz- és kőolajszállítója az 1,5 ezer milliárdos dolláros török gazdaságnak.

