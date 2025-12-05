  • Megjelenítés
Drónok veszélyeztették Zelenszkij életét, Ukrajna egyik legnagyobb városa ellen készül orosz offenzíva – Háborús híreink pénteken
Globál

Drónok veszélyeztették Zelenszkij életét, Ukrajna egyik legnagyobb városa ellen készül orosz offenzíva – Háborús híreink pénteken

Portfolio
Egy ír hadihajó több drónt észlelt Volodimir Zelenszkij repülőgépének útvonala közelében, az ukrán elnök Dublinba érkezésekor. A drónok pontosan akkor és ott repülhettek el, ahol az ukrán elnök útvonala az eredeti tervek szerint vezetett volna. Oroszország nagyobb offenzívára készül, azzal a céllal, hogy elfoglalják Odesszát és Mikolaivet, elvágják Ukrajnát a Fekete-tengertől – írta meg két orosz katonai elemzőre hivatkozva az orosz MK.ru. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Orosz drónjelentés

Összesen 41 ukrán drón lelövését jelentette az orosz védelmi minisztérium péntekre virradóra. A közlemény szerint 9 drónt a Szamarai régió, 9 drónt a Krím, 8 drónt a Szaratovi régió, 7 drónt a Volgográdi régió, 7 drónt a Rosztovi régió és 1 drónt a Krasznodari régió felett semmisítettek meg.

(TASzSz)

Megosztás

Megszólalt Trump jobbkeze: csalódás az ukrajnai helyzet, de hamarosan jöhet a fordulat

J. D. Vance amerikai alelnök hosszan beszélgetett arról, hogy a beiktatása óta eltelt időszakban milyen eredményeket lát, illetve milyen frusztrációk érték. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is megszólalt – írja az NBC.

Tovább a cikkhez
Megszólalt Trump jobbkeze: csalódás az ukrajnai helyzet, de hamarosan jöhet a fordulat
Megosztás

Az Egyesült Királyság 10,6 milliárd dollárnyi orosz vagyont utalna Ukrajnának

Az Egyesült Királyság kész mintegy 8 milliárd font (körülbelül 10,6 milliárd dollár) befagyasztott orosz vagyont Ukrajnán utalni. A lépés nagy támogatottságot élvez a döntéshozók körében, többen azonban óvatosságra intenek, mivel attól tartanak, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök aktív fenyegetést jelent az Egyesült Királyság biztonságára és jólétére.

London közvetítőként pozicionálja magát az Európai Unióval és számos partnerországgal, köztük Kanadával folytatott tárgyalásokon, amely akár 100 milliárd fonttal is hozzájárulhat Ukrajna katonai szükségleteihez.

(The Times)

Megosztás

Drónok veszélyeztették Zelenszkij életét, Ukrajna egyik legnagyobb városa ellen készül orosz offenzíva – Háborús híreink pénteken

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Felbukkantak az oroszok Liman kapujában, támadás érte Moszkvát - Percről percre az ukrán frontról csütörtökön
Csúnya fordulat: minden irányból ütést kapott a forint
Az esélytelenek nyugalmával várta az orosz MiG-29-es a hajszálpontos csapást – Videón a nem mindennapi akció
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility