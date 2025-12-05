  • Megjelenítés
Megszólalt Trump jobbkeze: csalódás az ukrajnai helyzet, de hamarosan jöhet a fordulat
J. D. Vance amerikai alelnök hosszan beszélgetett arról, hogy a beiktatása óta eltelt időszakban milyen eredményeket lát, illetve milyen frusztrációk érték. Az orosz-ukrán háborúval kapcsolatban is megszólalt – írja az NBC.

Hosszú interjút adott az amerikai alelnök, melyben összegezte az elmúlt egy évben elért eredményeket. Sok szó esett a Republikánus Pártban zajló folyamatokról, valamint az amerikai gazdaságról is. Amikor a legnagyobb csalódásáról kérdezték, akkor az orosz-ukrán háborúban tapasztalt nehézségeket említette:

Ó, ember. Úgy értem, nézd, az orosz-ukrán dolog örökös frusztráció forrása volt, azt hiszem, az egész Fehér Ház számára

– mondta.

Elmondta, hogy tényleg úgy gondolták – ahogy Donald Trump amerikai elnök is elmondta korábban – ezt a konfliktust könnyen meg tudják majd oldani. Ki is emelte, hogy egyenesen úgy látta korábban, hogy aki a közel-keleti háborúnál nehezebbnek címkézi fel a kelet-európai problémát, azt „őrültnek” gondolta volna.

Azt hiszem, sokat haladtunk előre, de még nem értünk célba. Azt hiszem, van remény – remélhetőleg jó hírek érkeznek majd a következő hetekben ezen a téren

– zárta gondolatait az alelnök Ukrajnáról, utalva arra, hogy hamarosan célt érhetnek a Fehér Ház erőfeszítései.

Címlapkép forrása: Yuri Gripas/CNP/Bloomberg via Getty Images

