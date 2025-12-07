Intenzív felvételek: bevetették a német csodafegyvert Ukrajnában, sorra robbantja darabokra az orosz cirkálórakétákat

A közösségi médiában terjednek a friss felvételek Oroszország nemrégiben végrehajtott, hatalmas méretű éjszakai légicsapásáról Ukrajnában. Ezek egyikén egy, a németek által szállított IRIS-T légvédelmi rakétarendszer látható működés közben.

A frissen megosztott felvételen látható, ahogy a németek által adományozott IRIS-T légvédelmi rakétarendszer gyors egymásutánban két orosz cirkálórakétát/robotrepülőgépet is megsemmisít. Az egyik ilyen robotrepülőgép a felvétel alapján még csalikat is kibocsát magából, hogy elkerülje az ütközést a légvédelmi rakétával, sikertelenül.

Intense footage of the interception of two Russian cruise missiles by German-supplied IRIS-T air defense system operated by the Armed Forces of Ukraine during a Russian aerial attack on December 6, 2025.One of the missiles appears to have been deploying chaff/flares/decoys just… pic.twitter.com/q0LPmyRBJ2 https://t.co/q0LPmyRBJ2 — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) December 6, 2025

Németország eddig kb. 8 IRIS-T rendszert biztosított Ukrajnának, a légvédelem kifejezetten hatásosnak minősül robotrepülőgépek, drónok és cirkálórakétákkal szemben. Ez jelenleg a Bundeswehr egyik legfejlettebb fegyverrendszere.

Címlapkép forrása: Reuters via Portfolio