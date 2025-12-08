  • Megjelenítés
Két kérdésen áll vagy bukik az ukrajnai béke: Zelenszkij elmondta, melyek ezek
Globál

Két kérdésen áll vagy bukik az ukrajnai béke: Zelenszkij elmondta, melyek ezek

Portfolio
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloombergnek azt mondta, az amerikai békejavaslat tárgyalói egyelőre megosztottak a területi kérdéseket, illetve a biztonsági garanciákat illetően.

Zelenszkij szerint számos „érzékeny kérdés” van még az amerikai békejavaslatban, többek között

az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák és a kelet-ukrajnai területek fölötti ellenőrzés kérdése.

Az ukrán elnök azt mondta, a Donbaszt (Donyeck és Luhanszk megye) illetően még megegyezést kell elérni.

Van elképzelése az Egyesült Államoknak, Ukrajnának és Oroszországnak is: nincs egységes nézetünk a Donbaszról

– fogalmazott Zelenszkij.

Hozzátette, Kijev szeretne kötni egy külön megegyezést a nyugati hatalmakkal az Ukrajnának adandó biztonsági garanciákról.

Van egy kérdés, amire én és minden ukrán szeretne választ kapni: mit tesznek a partnereink, ha Oroszország újra háborút indít?

– mondta az ukrán államfő.

Zelenszkij hétfőn Londonban tárgyal az amerikai javaslatról Keir Starmer brit miniszterelnökkel, Friedrich Merz német kancellárral és Emmanuel Macron francia elnökkel.

Címlapkép forrása: Charles McQuillan/Getty Images

