Kiderült, hová áramlik a pénz: a BlackRock stratégája elárulta, mi lesz a mesterséges intelligencia következő nagy nyertese
Befektetés

Kiderült, hová áramlik a pénz: a BlackRock stratégája elárulta, mi lesz a mesterséges intelligencia következő nagy nyertese

Portfolio
A mesterséges intelligencia infrastruktúrába áramló tőke még messze van a tetőzéstől a BlackRock befektetési stratégája szerint, aki úgy véli, hogy a szektor beszállítói - a chipgyártóktól az energiatermelőkig - továbbra is a legnagyobb nyertesei a technológiai óriások versenyének - írja a Cnbc.

Ben Powell, a BlackRock ázsiai-csendes-óceáni térségért felelős befektetési stratégája az Abu Dhabi Finance Week rendezvényen elmondta a CNBC-nek, hogy

a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tőkeberuházások növekedése nem mutat lassulást,

mivel a technológiai óriások agresszívan versenyeznek az előnyökért egy olyan piacon, ahol szerintük a győztes mindent visz.

A tőkeberuházások áradata folytatódik. A pénz útja nagyon egyértelmű

- nyilatkozta Powell, hozzátéve, hogy a BlackRock egy "hagyományos infrastrukturális szuperboomra" összpontosít, amely véleménye szerint még tovább fog tartani.

Powell megjegyezte, hogy a vezető technológiai cégek csak most kezdték el használni a tőkepiacokat az AI-terjeszkedés következő szakaszának finanszírozására, ami arra utal, hogy további tőke érkezik.

A nagy vállalatok csak most kezdték el belemártani a lábujjukat a hitelpiacokba... úgy tűnik, még sok mindent tehetnek ezen a téren

- mondta.

Powell szerint a tőke nagy része valószínűleg

az AI-kiépítést támogató vállalatokhoz fog áramlani, nem pedig a modelleket fejlesztőkhöz.

Ez megerősíti azt a növekvő nézetet a globális befektetők körében, hogy az AI-boom legtartósabb nyertesei a technológia mögött álló hardver-, energia- és infrastruktúra-ökoszisztémákban rejlenek.

