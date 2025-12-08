Kiderült, hová áramlik a pénz: a BlackRock stratégája elárulta, mi lesz a mesterséges intelligencia következő nagy nyertese

Ben Powell, a BlackRock ázsiai-csendes-óceáni térségért felelős befektetési stratégája az Abu Dhabi Finance Week rendezvényen elmondta a CNBC-nek, hogy

a mesterséges intelligenciával kapcsolatos tőkeberuházások növekedése nem mutat lassulást,

mivel a technológiai óriások agresszívan versenyeznek az előnyökért egy olyan piacon, ahol szerintük a győztes mindent visz.

A tőkeberuházások áradata folytatódik. A pénz útja nagyon egyértelmű

- nyilatkozta Powell, hozzátéve, hogy a BlackRock egy "hagyományos infrastrukturális szuperboomra" összpontosít, amely véleménye szerint még tovább fog tartani.

Powell megjegyezte, hogy a vezető technológiai cégek csak most kezdték el használni a tőkepiacokat az AI-terjeszkedés következő szakaszának finanszírozására, ami arra utal, hogy további tőke érkezik.

A nagy vállalatok csak most kezdték el belemártani a lábujjukat a hitelpiacokba... úgy tűnik, még sok mindent tehetnek ezen a téren

- mondta.

Powell szerint a tőke nagy része valószínűleg

az AI-kiépítést támogató vállalatokhoz fog áramlani, nem pedig a modelleket fejlesztőkhöz.

Ez megerősíti azt a növekvő nézetet a globális befektetők körében, hogy az AI-boom legtartósabb nyertesei a technológia mögött álló hardver-, energia- és infrastruktúra-ökoszisztémákban rejlenek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ