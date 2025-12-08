Úgy felgyorsult az orosz előretörés, hogy Ukrajnának is lépnie kellett: nagy változások jönnek a hadseregben

Az ellenség folytatja előrenyomulását, így nincs más választásunk, mint megerősíteni védelmi képességeinket és hadseregünket, hogy ezek után is visszaverhessük Oroszország teljeskörű agresszióját

– írta Szirszkij a Facebookon.

Az új intézkedések részeként az alapvető általános katonai kiképzés időtartamát 51 napra hosszabbítják, valamint specializált oktatást és adaptációs időszakot vezetnek be a harci egységeknél. A reform kiterjed az oktatók kiválasztásának és képzésének javítására, a kiképzőközpontok infrastruktúrájának korszerűsítésére, valamint a frissen mozgósított állomány pszichológiai és taktikai támogatására is.

Az ukrán kiképzőközpontok átfogó ellenőrzése során azonosították a legjobban teljesítő létesítményeket, amelyek mintaként szolgálnak majd a többi egység számára. A biztonság növelése és az egységes képzés biztosítása érdekében

a programokat a frontvonaltól távolabb helyezik át, a hadtesteket pedig Közép- és Nyugat-Ukrajna kiképzőterületeihez rendelik.

Szirszkij sürgős fejlesztéseket rendelt el a védelmi infrastruktúra területén is, miután egyes kiképzőközpontokban nem megfelelő körülményeket tapasztaltak.

Nincs jogunk gondatlanul bánni katonáink biztonságával. Kiadtam a szükséges utasításokat az azonosított problémák megoldására

– hangsúlyozta a főparancsnok.

Az intézkedésekre a fokozódó orosz előrenyomulás és az egyre súlyosbodó ukrajnai emberhiány közepette kerül sor.

Címlapkép forrása: Dmytro Smolienko/Ukrinform/NurPhoto via Getty Images