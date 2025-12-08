Itt a válasz a szigorodó aranykereskedelmi környezetre: megalakult a Magyar Aranykereskedők Szövetsége

Létrejött a Magyar Aranykereskedők Szövetsége, amely indulásakor
a mintegy 100 milliárd forintosra becsült hazai befektetési aranypiac több mint felét képviseli.
Hamarosan újabb nagy piaci szereplők csatlakozása is várható, a sajtóközlemény szerint a tagság nemcsak a befektetési aranykereskedőket, hanem a teljes vertikumot reprezentálja, hiszen az aranykereskedőkön kívül a zálogüzletágban, nemesfém reciklikálásban/finomításban, ékszergyártásban érintett cégeket is tömöríti. Pártoló tagként a magyar ötvösöket, ékszerészeket egybefogó NEKSZOE Egyesület is részt vesz a szövetségben.
Az alakuló ülésen az MNB 100%-os leányvállalataként működő Pénzverő Zrt. is jelen volt megfigyelői státuszban.
A tagság egyhangú szavazata alapján
Juhász Gergelyt, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatóját választották meg a szövetség elnökének 5 éves időtartamra.
Az elnökség és a felügyelő bizottság is 3-3 tagból áll. Juhász Gergely nemrég részt vett a Portfolio befektetési konferenciáján, a Portfolio Investment Day-en. Az eseményről készült tudósítás itt olvasható:
A szövetség alapszabálya és etikai kódexe jelentős mértékben támaszkodik a London Bullion Market Association (LBMA) dokumentumaira, ami a közlemény szerint vélhetően elő fogja segíteni a tervezett nemzetközi kooperációt is a hasonló szövetségekkel.
Juhász Gergely programbeszédjében elmondta, hogy kezdetben az elnökség elsődleges feladata az lesz, hogy
a tagságot felkészítsék a jelentősen szigorodó aranykereskedelmi feltételekre.
Ugyanis azon cégek, akik 2026. március 31-ig nem szerzik meg az SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) engedélyét, be kell fejezniük a forgalmazást, értékesíteni kell a készletüket, valamint ügyfeleiket át kell ruházni egy engedélyes forgalmazóra.
Ezért az alakuló ülés után rögtön megtartott közgyűlés felkérte az elnökséget, hogy haladéktalanul kezdjen egyeztetéseket az SZTFH-val, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy partnerségi viszonyban, együttesen dolgozzák ki az engedélyszerzés személyi, tárgyi, technikai feltételeit.
A szövetség elnöke, Juhász Gergely továbbá elmondta, hogy amennyiben túljutnak ezen a nehéz időszakon, akkor kezdődhetne az építkezés, ugyanis erre a piacra hatalmas bővülés és fontos feladatok várnak.
Véleménye szerint megérett a helyzet egy MNB, illetve a Pénzverő Zrt. által kibocsátott „bullion coin” státuszú befektetési aranyérmére,
amelynek forgalmazására és a másodlagos piaci likviditás megteremtésére meg lehetne hívni akár a Szövetség tagjait is.
Szükség lenne továbbá az itthoni arany árualap növelésére is, amelyhez egy aranypiac-fejlesztő, megtakarítás-ösztönző adócsomag is nagyban hozzájárulhatna. Ezen felül a közlemény szerint alapvető fontosságú lenne, hogy a lakosság pénzügyi szuverenitása erősödjön, és ne elsősorban „papíraranyba”, hanem valódi kézzelfogható aranyba is fektessen a lakosság minél szélesebb rétege. Így fogalmazott Juhász Gergely:
Üdvös volna, ha a jelenlegi – statisztikailag alig mérhető – fizikai aranybefektetési szint a likvid megtakarítások devizahányadában jelentősebb arányt képviselne.
A most létrejött szövetség ebben a folyamatban is szeretne részt venni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Megjött a novemberi költségvetési deficitadat
Nem is kiugró a szám.
Véget ér a példátlan küldetés: elindult utolsó útjára a világ egyik legnagyobb hadihajója
Ötven éven át szolgált az amerikai haditengerészetnél.
Tragikus katasztrófa Indonéziában, már csaknem ezer halottról tudnak
És több mint 200 fő eltűnt.
Fontos bejelentés érkezett, kilőtt a Carvana részvénye
Csatlakozik a részvény az S&P 500 indexhez.
Itt a figyelmeztetés: ekkor jöhet a baj a tőzsdéken
Megtörhet a rali.
Lefoglalták az orosz energiaóriás vagyonát, amely a magyar gázellátást is érinti
A Török Áramlat működését befolyásoló döntés született.
Ates: durva trükkel kozmetikázza veszteségeit az orosz hadsereg
Egy egész dandárt lehetne felállítani a „dezertálókból”.
Csúszik az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium rekonstrukciója
Majdnem két évvel később adhatják át a két épületet.
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Ezért nem tudnak labdába rúgni a magyar élelmiszeripari cégek a nemzetközi piacokon
Az Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezik a Checklist .