Itt a válasz a szigorodó aranykereskedelmi környezetre: megalakult a Magyar Aranykereskedők Szövetsége

2025 december 3-án, a jelenlévő 21 taggal megalakult a Magyar Aranykereskedők Szövetsége. A tagság a közel 100 milliárd forintosra becsült befektetési aranypiacnak legalább 50%-át tömöríti, a vonatkozó sajtóközlemény szerint hamarosan további nagyforgalmazók belépése is várható. Juhász Gergely, a szövetség megválasztott elnök programbeszédjében elmondta, hogy kezdetben az elnökség elsődleges feladata az lesz, hogy a tagságot felkészítsék a jelentősen szigorodó aranykereskedelmi feltételekre.

Létrejött a Magyar Aranykereskedők Szövetsége, amely indulásakor a mintegy 100 milliárd forintosra becsült hazai befektetési aranypiac több mint felét képviseli. Hamarosan újabb nagy piaci szereplők csatlakozása is várható, a sajtóközlemény szerint a tagság nemcsak a befektetési aranykereskedőket, hanem a teljes vertikumot reprezentálja, hiszen az aranykereskedőkön kívül a zálogüzletágban, nemesfém reciklikálásban/finomításban, ékszergyártásban érintett cégeket is tömöríti. Pártoló tagként a magyar ötvösöket, ékszerészeket egybefogó NEKSZOE Egyesület is részt vesz a szövetségben.

Az alakuló ülésen az MNB 100%-os leányvállalataként működő Pénzverő Zrt. is jelen volt megfigyelői státuszban.

A tagság egyhangú szavazata alapján

Juhász Gergelyt, a Conclude Befektetési Zrt. vezérigazgatóját választották meg a szövetség elnökének 5 éves időtartamra.

Az elnökség és a felügyelő bizottság is 3-3 tagból áll. Juhász Gergely nemrég részt vett a Portfolio befektetési konferenciáján, a Portfolio Investment Day-en. Az eseményről készült tudósítás itt olvasható:

A szövetség alapszabálya és etikai kódexe jelentős mértékben támaszkodik a London Bullion Market Association (LBMA) dokumentumaira, ami a közlemény szerint vélhetően elő fogja segíteni a tervezett nemzetközi kooperációt is a hasonló szövetségekkel.

Juhász Gergely programbeszédjében elmondta, hogy kezdetben az elnökség elsődleges feladata az lesz, hogy

a tagságot felkészítsék a jelentősen szigorodó aranykereskedelmi feltételekre.

Ugyanis azon cégek, akik 2026. március 31-ig nem szerzik meg az SZTFH (Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága) engedélyét, be kell fejezniük a forgalmazást, értékesíteni kell a készletüket, valamint ügyfeleiket át kell ruházni egy engedélyes forgalmazóra.

Ezért az alakuló ülés után rögtön megtartott közgyűlés felkérte az elnökséget, hogy haladéktalanul kezdjen egyeztetéseket az SZTFH-val, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, hogy partnerségi viszonyban, együttesen dolgozzák ki az engedélyszerzés személyi, tárgyi, technikai feltételeit.

A szövetség elnöke, Juhász Gergely továbbá elmondta, hogy amennyiben túljutnak ezen a nehéz időszakon, akkor kezdődhetne az építkezés, ugyanis erre a piacra hatalmas bővülés és fontos feladatok várnak.

Véleménye szerint megérett a helyzet egy MNB, illetve a Pénzverő Zrt. által kibocsátott „bullion coin” státuszú befektetési aranyérmére,

amelynek forgalmazására és a másodlagos piaci likviditás megteremtésére meg lehetne hívni akár a Szövetség tagjait is.

Szükség lenne továbbá az itthoni arany árualap növelésére is, amelyhez egy aranypiac-fejlesztő, megtakarítás-ösztönző adócsomag is nagyban hozzájárulhatna. Ezen felül a közlemény szerint alapvető fontosságú lenne, hogy a lakosság pénzügyi szuverenitása erősödjön, és ne elsősorban „papíraranyba”, hanem valódi kézzelfogható aranyba is fektessen a lakosság minél szélesebb rétege. Így fogalmazott Juhász Gergely:

Üdvös volna, ha a jelenlegi – statisztikailag alig mérhető – fizikai aranybefektetési szint a likvid megtakarítások devizahányadában jelentősebb arányt képviselne.

A most létrejött szövetség ebben a folyamatban is szeretne részt venni.

