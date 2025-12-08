  • Megjelenítés
Kitálalt Trump száműzött szövetségese: gőze sincs az elnöknek, hogy mi folyik a háta mögött?
Kitálalt Trump száműzött szövetségese: gőze sincs az elnöknek, hogy mi folyik a háta mögött?

Marjorie Taylor Greene republikánus képviselő a CBS vasárnap megjelent, "60 Minutes" című műsorában ismét kritikusan nyilatkozott Donald Trump politikájáról, akinek korábban az egyik leghűségesebb szövetségese volt - írja a Hill. A keményvonalasan "Amerika az első"-párti politikus arról is beszélt, hogy szerinte miért félnek párttársai nyilvánosan szembeszállni az amerikai elnökkel, akin a színfalak mögött előszeretettel gúnyolódnak.

Greene alig egy hónapja jelentette be, hogy januárban lemond kongresszusi mandátumáról, miután nyilvánosan összerúgta a port Trumppal, egyebek mellett az Epstein-akták nyilvánosságra hozatala kapcsán. Mint kifejtette, republikánus kollégái azért nem merik kritizálni Trumpot, mert

"rettegnek" attól, hogy mi vár rájuk a következő Truth Social-posztban,

ha nyíltan szembefordulnak az elnökkel. És azt is látják, hogy ő milyen sorsra jutott.

Greene emellett arról beszélt, hogy a republikánus elnök epés szavai hozzájárultak a nemcsak őt, hanem fiát is célba vevő halálos fenyegetésekhez. Elmondása szerint az e-mailek tárgyaként azt a gúnynevet adtak meg, amelyet Trump aggatott rá: "Marjorie Traitor Greene" – vagyis magyarul "Marjorie Áruló Greene".

Az először 2020-ban megválasztott jobboldali populista politikus azt állította, hogy a fenyegetésekről beszámolt Trumpnak és J. D. Vance alelnöknek is. Vance azt válaszolta neki, hogy utánanéznek az ügynek, az elnök reakciójáról ugyanakkor Greene csak annyit árult el, hogy az "rendkívül rideg" volt.

A georgiai képviselő szerint

sokakat megdöbbentene, ha hallanák, hogyan beszélnek párttársai Trumpról zárt ajtók mögött.

Állítása szerint még tavaly is gúnyolódtak a régi-új elnökön: azon, ahogyan beszél, és rajta is, amiért támogatta őt. Amikor azonban Trump megnyerte a 2024-es republikánus előválasztást, Greene szavai szerint

elkezdték nyalni a s---ét, és életükben először felvettek egy MAGA-sapkát.

Greene kifogásolta azt is, hogy

Trump szerinte túlságosan a külpolitikára összpontosít, ahelyett hogy az amerikaiak mindennapi problémáival foglalkozna.

Egy "Amerika az első" elvű elnöknek a belpolitikára kellett volna elsősorban összpontosítania, de nem így történt. Természetesen kritikus voltam, mert ezek voltak a kampányígéreteim. Ha itthon mindent rendbe hoztunk, akkor rendben, beszéljünk a világ többi részével

- fogalmazott Greene, aki azt is megjegyezte, hogy miközben ő árulónak lett kikiáltva, Trump olyan vitás személyeket fogadott az Ovális Irodában, mint Ahmed Es-Sarraa szír elnök, aki korábban az al-Kaidához kötődött, vagy Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg.

Amikor arról kérdezték, hogy

még mindig a MAGA-mozgalom hívének tartja-e magát, Greene úgy válaszolt:

A MAGA Trump elnök kifejezése. [...] Én úgy hivatkozom magamra: Amerika az első.

Jövőbeli politikai terveiről a korábban botrányhősként elhíresült képviselő azt mondta, nincs ambíciója semmilyen politikai tisztségért indulni, így elnöknek sem – de mint hozzátette, hiába mondja ezt bárkinek, Washingtonban nem hiszi el neki senki.

