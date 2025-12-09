  • Megjelenítés
Megtámadták Oroszországot: tűz alá került az orosz főváros - Megszólalt a polgármester
Portfolio
Dróntámadás érte ma délután Oroszország fővárosát, Moszkvát - a polgármester, Szergej Szobjanin beszámolt a részletekről az orosz médiának.

Szobjanin állítása szerint két ukrán nagy hatótávolságú drónt sikerült elfogni, mielőtt elérték volna az orosz fővárost, a gépeket a légvédelem lelőtte.

(Az összes, Oroszország ellen indított UAV vélhetően ennél magasabb szám is lehet, az elfogási ráta általában nem 100%-os.)

A hatóságok viszont kivonultak az elfogás után, mivel a drónroncsok "lezuhantak" és kárt okoztak Oroszország területén

- jelentette be a polgármester.

A károk pontos mértékét, esetleges áldozatokat, a becsapódás helyszínét nem közölte. Oroszország általában nem ismeri el a területük elleni sikeres ukrán dróntámadásokat, azt szokták közölni, hogy a légvédelem tökéletesen működött, az okozott károkért "a lezuhanó roncsok" felelősek.

Oroszország és Ukrajna rendszeresen támadják egymás területét nagy hatótávolságú drónokkal, mindkét oldal azt állítja, hogy kizárólag katonai célpontokat céloz, az ellenséges ország pedig szándékosan támad terrorista szándékkal polgári célpontokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

