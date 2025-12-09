Tragédia Ukrajnában: halálos baleset érte a brit katonát

A brit védelmi minisztérium kedden bejelentette, hogy Ukrajnában meghalt egy brit katona. A tárca tájékoztatása szerint a katona egy új védelmi rendszer tesztelésének megfigyelése közben szenvedett halálos balesetet, jóval a frontvonal mögött.

A Sky News értesülései szerint az incidenst nem ellenséges tűz okozta.

John Healey brit védelmi miniszter közölte, hogy lesújtotta a hír.

Gondolataim a családjával, barátaival és kollégáival vannak, akik most gyászolnak

– áll a miniszter közleményében.

Keir Starmer brit miniszterelnök szintén részvétét fejezte ki az elhunyt családjának.

Szolgálatát és áldozatát soha nem felejtjük el

– fogalmazott Starmer.

Egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy az elhunyt melyik haderőnemben szolgált, és mi volt a pontos feladata. Az üggyel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a brit kormány korábban már megerősítette, hogy kis létszámú katonai személyzet teljesít szolgálatot Ukrajnában.

