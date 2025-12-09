  • Megjelenítés
Tragédia Ukrajnában: halálos baleset érte a brit katonát
Tragédia Ukrajnában: halálos baleset érte a brit katonát

A brit védelmi minisztérium közlése szerint Ukrajnában életét vesztette egy brit katona, miközben egy új védelmi rendszer tesztelését figyelte meg, távol a frontvonaltól - számolt be a Sky News.

A tárca tájékoztatása szerint a katona egy új védelmi rendszer tesztelésének megfigyelése közben szenvedett halálos balesetet, jóval a frontvonal mögött.

A Sky News értesülései szerint az incidenst nem ellenséges tűz okozta.

John Healey brit védelmi miniszter közölte, hogy lesújtotta a hír.

Gondolataim a családjával, barátaival és kollégáival vannak, akik most gyászolnak

Kulcsfontosságú egyezség születhet: komoly akadályt küzdhet le Ukrajna

Itt a fordulat az amerikai tőzsdéken!

Rómában járt Zelenszkij: sejtelmes nyilatkozatot tett

– áll a miniszter közleményében.

Keir Starmer brit miniszterelnök szintén részvétét fejezte ki az elhunyt családjának.

Szolgálatát és áldozatát soha nem felejtjük el

– fogalmazott Starmer.

Egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy az elhunyt melyik haderőnemben szolgált, és mi volt a pontos feladata. Az üggyel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy a brit kormány korábban már megerősítette, hogy kis létszámú katonai személyzet teljesít szolgálatot Ukrajnában.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

