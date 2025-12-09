  • Megjelenítés
Szertefoszlott a védőpajzs - mit csinál a forint?
Deviza

Szertefoszlott a védőpajzs - mit csinál a forint?

Portfolio
A Fitch pénteki kilátásrontása után nagyot gyengült a forint árfolyama hétfőn. Erre játszott rá még a dollár erősödése is. A magyar infláció a várakozásoknál alacsonyabb, 3,8% volt novemberben. Mivel a piac egyelőre nem számít kamatcsökkentésre, ezért a forint erősödött az adat után. Jelenleg 330 körül áll a forint a dollárral szemben és 383,8 körül az euróval szemben.
Donald Trump: Nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Orbán Viktornak

A Politico szerint komoly ellentmondás rajzolódik ki Donald Trump amerikai elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök állításai között egy lehetséges amerikai pénzügyi mentőcsomagról. Miközben Orbán Viktor azt mondja, washingtoni látogatásán megállapodtak egy „pénzügyi védőpajzsban” Magyarország számára, Trump most úgy nyilatkozott: semmit nem ígért, legfeljebb kérést kapott. A vita az EU-val hosszú ideje konfliktusban álló, befagyasztott uniós forrásokkal küzdő magyar kormány pénzügyi mozgásteréről szól.

Donald Trump: Nem ígértem pénzügyi védőpajzsot Orbán Viktornak
A dollárral szemben is szépen erősödik a forint

A mai nap eddig már 0,36%-ot.

383,9 körül a forint

Az euróval szemben. Nemzetközi fronton nyugodt a hangulat. A vártnál alacsonyabb infláció és a kamatvárakozások stabilitása a carry traden keresztül támogatja a forintot.

Az erősödés után most éppen gyengül a forint

Az euróval szemben.

A magyar kormány egy jogi kiskapuval mentene meg 1600 milliárd forintnyi EU-forrást

A kormány egy merész jogi trükkel próbálja kimenteni a még mindig zárolt helyreállítási forrásokat: 1600 milliárd forintot egyetlen mozdulattal az MFB-be terelne, hogy a pénz tőkeinjekcióként „teljesített projektnek” számítson Brüsszel felé. A modell a lengyel precedenst követi, ahol már engedélyezték a hasonló átcsoportosítást, de ott a reformok végrehajtása megelőzte a kiskapu használatát. Magyarország viszont változatlan jogállamisági aggályok mellett kér rugalmasságot, miközben érdemi előrelépés nélkül próbálja megmenteni az RRF-keret felét.

A magyar kormány egy jogi kiskapuval mentene meg 1600 milliárd forintnyi EU-forrást
Erősödik a forint

Korábbi posztunkban írtuk, hogyha a vártnál alacsonyabb infláció ellenére sem változik a piac által várt kamatpálya, akkor a forint erősödni fog. Ezt látjuk most.

Egyelőre mérsékelt mozgás az inflációs adat után

Alapvetően a forint reakcióját illetően két út áll a befektetők előtt:

1. Ha elkezdi a piac a kamatcsökkentést árazni, akkor gyengült a forint.

2. Ha az alacsonyabb infláció ellenére nem változik a piac álláspontja a kamatpályáról, akkor viszont a reálkamat emelkedése miatt erősödhet a forint.

Itt a friss adat: egy éve nem történt ilyen a magyar árakkal!

Novemberben éves alapon 3,8%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, ami egy éve a legalacsonyabb érték és kicsivel elmarad az előzetes várakozásoktól is – közölte kedd reggel a KSH. Ezzel szintén tavaly november óta először fordult elő, hogy a jegybank célsávján belülre csökkent az infláció, bár az MNB folyamatosan hangsúlyozza, hogy ebben még benne van az árrésstopok hatása.

Itt a friss adat: egy éve nem történt ilyen a magyar árakkal!
Megfordult a forint szerencséje - ebből lehet a baj?

Nagyon csúnyán gyengült tegnap a forint árfolyama a vezető devizákkal szemben.

Az euróval szemben 0,71%-ot, a dollárral szemben pedig 0,78%-ot.

Ezért elsősorban a Fitch pénteki döntése a felelős, ugyanis a hitelminősítő a minősítés megtartása mellett rontotta a magyar adósságbesorolás kilátásait.

eurhuf

Eközben a dollár tegnap erősödött az euróval szemben, de emögött feltehetően inkább csak a szerdai amerikai kamatdöntés előtti pozíciózátások állhattak.

eurusd

A mai nap 8.30-kor jön a magyar infláció, majd délután amerikai munkaerőpiaci és konjunktúraadatokra figyelnek a befektetők.

usdhuf

A mai nap nagy kérdése, hogy folytatódik-e a forint lejtmenete a kamatdöntő ülés előtt.

