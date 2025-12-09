Itt a fordulat az amerikai tőzsdéken!

A keddi kereskedés felénél elromlott a befektetői hangulat az amerikai részvénypiacokon. A Dow Jones ennek következtében már a negatív tartományban jár és 0,32%-ot veszített értékéből.

Az S&P 500 minimális előnnyel tartja magát (0,04%), a Nasdaq pedig 0,21%-os emelkedést mutat.

Jól látható az alábbi charton, hogy napon belül hogyan fordult le a Dow Jones mutatója: