A Covid-oltás súlyos mellékhatása okozhatta a furcsa haláleseteket? - Vizsgálat indult

Az amerikai egészségügyi hatóságok biztonsági felülvizsgálat keretében vizsgálják, hogy a különböző korcsoportokban beadott COVID–19 vakcinák összefüggésbe hozhatók-e egyes halálesetekkel. A gyártók továbbra is kiállnak oltásaik biztonságossága mellett.

Az amerikai egészségügyi minisztérium (HHS) szóvivője kedden bejelentette, hogy az országos egészségügyi hatóság

biztonsági felülvizsgálatot folytat a COVID–19 vakcinákkal potenciálisan összefüggésbe hozható halálesetek ügyében, több korcsoport érintettségét is megvizsgálva.

A minisztérium egyelőre nem pontosította, hogy az Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) vizsgálata pontosan mely korosztályokra terjed ki. Marty Makary, az FDA vezetője korábban már jelezte, hogy különösen a fiatalok körében bekövetkezett ilyen halálesetek okait elemzik.

Múlt hónapban Vinay Prasad, a hatóság orvosi és tudományos igazgatója egy belső feljegyzésben arról tájékoztatta munkatársait, hogy a COVID–19 elleni oltások feltehetően hozzájárultak legalább tíz gyermek halálához, akik szívizomgyulladás következtében vesztették életüket.

A Moderna megismételte korábbi álláspontját, miszerint az mRNS-alapú Spikevax vakcinájával kapcsolatban gyermekeknél és várandós nőknél sem merültek fel új vagy korábban nem jelzett biztonsági aggályok. A Pfizer, amely a BioNTech partnereként egy másik mRNS-alapú COVID–19 vakcinát forgalmaz, szintén megerősítette készítménye biztonságosságát és hatékonyságát.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images