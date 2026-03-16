Kimondta az uniós főképviselő: a tagállamoknak eszük ágában sincs engedni Donald Trump legújabb háborús felhívásának
Az Európai Unió külügyminiszterei egyelőre nem kívánják kiterjeszteni a közel-keleti haditengerészeti műveletet a Hormuzi-szorosra. Ugyanakkor a meglévő misszió megerősítését elengedhetetlennek tartják – jelentette ki Kaja Kallas főképviselő.

Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője hétfőn, a brüsszeli külügyminiszteri tanácskozást követően azt mondta,

a tagállamok részéről semmilyen hajlandóság nem mutatkozott az Aspides-művelet mandátumának kiterjesztésére.

Az ügy előzménye, hogy Donald Trump amerikai elnök korábban arra szólította fel a szövetséges országokat, hogy segítsenek a Hormuzi-szoros biztosításában. Erre azután került sor, hogy Irán drónokkal, rakétákkal és aknákkal gyakorlatilag lezárta az útvonalat a tartályhajók előtt. Ezen a tengerszoroson halad át a világ kőolaj- és cseppfolyósított földgáz (LNG) forgalmának mintegy ötöde.

A görög pajzs szóról elnevezett Aspides-műveletet 2024-ben hozták létre, amelynek fő célja, hogy megvédje a kereskedelmi hajókat a jemeni húszi lázadók vörös-tengeri támadásaitól. A misszió közvetlen parancsnoksága alatt jelenleg egy olasz és egy görög hadihajó szolgál, de szükség esetén egy francia és egy további olasz hajó támogatására is számíthat.

Kallas hangsúlyozta, hogy a miniszterek egyetértettek a művelet megerősítésének szükségességében, mivel az jelenleg nem rendelkezik elegendő haditengerészeti eszközzel. A főképviselő hozzátette:

Miközben a Hormuzi-szoros áll a figyelem középpontjában, a Vörös-tenger is kritikus fontosságú marad.

Az egyes EU-tagállamok külön-külön sem hajlandók segíteni: Friedrich Merz német kancellár hétfőn határozottan visszautasította, hogy német hajókat küldjön a Hormuzi-szorosba. Nem sokkal később pedig a brit kormány is nemet mondott Trump felhívására.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Getty Images

