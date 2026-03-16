FONTOS Intenzív támadás alá került Szaúd-Arábia, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Szintet léphet az iráni háború: Trump inváziót fontolgat, katonai megszállással vágnák el Teherán gazdasági ütőerét
Nemzetközi katonai koalíció felállítását és a Harg-sziget megszállását fontolgatja Donald Trump amerikai elnök a Hormuzi-szoros blokádjának feloldása érdekében - közölte az Axios.

Trump a hétvégén a Truth Social közösségi médiaplatformon jelentette be, hogy az Egyesült Államok több más országgal együtt hadihajókat küld az öbölbe. A cél a kereskedelmi hajóforgalom helyreállítása. Kínát, Franciaországot, Japánt, Dél-Koreát és az Egyesült Királyságot is felszólította a közreműködésre. Az Air Force One fedélzetén újságíróknak azt nyilatkozta:

egyenesen "követeli", hogy a NATO-tagállamok és más olajimportőr országok, köztük Kína is segítsenek a tengerszoros biztosításában.

Trump jelenleg hét országgal folytat tárgyalásokat, bár elismerte, hogy néhányan már elutasították a felkérést.

Egyelőre egyetlen ország sem fogadta el nyilvánosan a koalícióban való részvételt. Egy magas rangú kormányzati tisztviselő szerint azonban Trump arra számít, hogy a héten többen is bejelentik csatlakozásukat az úgynevezett "Hormuzi Koalícióhoz". A tárgyalások jelenlegi fázisában a politikai elköteleződés megszerzése a fő cél, a konkrét hozzájárulások részleteit csak később dolgozzák ki.

A tagországoktól várhatóan hadihajókat, vezetési és irányítási támogatást, drónokat, valamint egyéb katonai eszközöket fognak kérni.

Csütörtökön Trump Takaicsi Szanae japán miniszterelnökkel egyeztet a Fehér Házban Iránról és az olajszállítás biztonságáról. Kínától még a hónap végi pekingi csúcstalálkozó előtt elvárja az elköteleződést. A Financial Timesnak ezzel kapcsolatban azt nyilatkozta, hogy akár el is halaszthatja az utat, ha Peking nem lép. Közben egy iráni tisztviselő a CNN-nek elárulta: Teherán hajlandó lenne átengedni a tankereket, feltéve, ha az olajkereskedelmet dollár helyett jüanban bonyolítják le. Trump a NATO-szövetségeseket is keményen figyelmeztette. Kijelentette:

Ha nincs válasz, vagy ha negatív a válasz, az véleményem szerint nagyon rossz lesz a NATO jövőjére nézve."

Az Egyesült Államok közben folytatja az iráni célpontok bombázását. A csapások különösen a Perzsa-öböl partvidékére és a Harg-szigetre fókuszálnak, amely az iráni nyersolajexport mintegy kilencven százalékát bonyolítja le. Trump pénteken a sziget katonai létesítményei elleni támadásokat rendelt el, de az olajipari infrastruktúrát egyelőre megkímélték.

Az Axios információi szerint az elnök fontolgatja a Harg-sziget teljes katonai megszállását, Ugyanakkor jelezték, hogy "ez változhat", amennyiben a tengerszoros felszabadítása elhúzódik.

Trump számára vonzó a Harg-sziget teljes elfoglalásának gondolata, mivel ez "a rezsim gazdasági kiütését" jelentené, és gyakorlatilag elvágná Teheránt az állami bevételeitől.

Ez a lépés azonban szárazföldi csapatok bevetését is megkövetelné.

Emellett újabb iráni megtorlócsapásokat válthatna ki az öböl menti országok, különösen Szaúd-Arábia olajipari létesítményei és csővezetékei ellen.

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Parlamenti választás és piaci reakciók

