Merényletsorozat rázta meg Oroszországot, lépett az FSZB

Oroszország megerősíti magas rangú katonai vezetőinek védelmét, miután az utóbbi időszakban több merénylet és merényletkísérlet is történt - jelentette ki az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) vezetője.

Alekszandr Bortnyikov csütörtökön közölte, hogy a vezető katonai tisztségviselők személyi védelmét "természetesen" szigorítják.

A bejelentés hátterében a magas rangú parancsnokok ellen elkövetett merényletsorozat áll.

Moszkva ezekért a támadásokért Ukrajnát teszi felelőssé.

A legutóbbi támadásra február 6-án került sor. Ekkor Vlagyimir Alekszejev altábornagyot, a GRU katonai hírszerzés igazgatóhelyettesét három találat érte a saját moszkvai házában. Ukrajna azonban határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a fegyveres incidenshez.

Bortnyikov az orosz állami médiának nyilatkozva elmondta, hogy Alekszejev állapota stabilizálódott, és a tábornok már felépülőben van.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images